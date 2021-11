El Regne Unit es nega en rodó a obligar la població a vacunar-se

Altres notícies que et poden interessar

El ministre de Salut britànic,, ha descartat aquest diumenge per complet la imposició de la vacunació obligatòria al Regne Unit i ha subratllat que "mai no consideraria" una proposta així. Els comentaris es produeixen en un moment que els casos s'estan disparant al centre d'Europa entre noves protestes contra l'augment de les restriccions i un enduriment dels protocols de vacunació, com a Àustria.Ell mateix ha afirmat que. "Tenim la sort que en aquest país, tot i que existeixen dubtes sobre les vacunes, són molt menors del que estem veient en altres llocs", ha explicat en declaracions que ha concedit a la cadena BBC."Crec que a un nivell pràctic la vacuna hauria de ser una opció positiva. Hauríem de col·laborar per animar les persones perquè es vacunin", ha afegit. Javid ha confirmat, però, qued'aplicar reforços per a tots els adults, una consideració que s'inclou com a part en una actualització de la setmana passada."Les consideracions futures inclouen la necessitatper a les persones de 18 a 39 anys que no estan en grup de risc, i si podria ser fins i tot necessària la vacunació de reforç addicional (quarta dosi) per als grups d'adults més vulnerables si fes falta", ha fet saber. El Regne Unit atravessa ara una nova pujada de contagis amb més de 40.000 casos diaris i més de 100 morts al dia. El país ha notificat més de 9,8 milions d'afectats i 144.000 morts des que va començar la pandèmia.​​

