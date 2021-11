Els pressupostos, en l'aire

, va sentenciar el conseller d'Economia,, just després de presentar uns comptes que ha reivindicat com els més expansius de la història gràcies a la injecció dels fons europeus. Però quan falten poques hores perquè arrenqui el debat per a la seva tramitació, el Govern no té garantit que els comptes tirin endavant. El no de la CUP i l'intent de salvar la situació amb els, via capitanejada pel president, ha obert un nou esvoranc entre els socis del Govern. Mentre ERC ha fet una aposta per les converses exprés amb el grup parlamentari de, amb qui aquest diumenge al vespre perseguia un acord, Junts es desvincula de qualsevol entesa i insisteix en un acord de la majoria independentista del 52%.Ara mateix, no hi hamalgrat que els republicans consideren "positius" els darrers contactesperquè els comuns també recelen d'un". "No sabem si estem negociant amb tot el Govern o només amb una part", insistien aquest diumenge al vespre fonts d'En Comú Podem, després de tres hores de reunió al Palau de la Generalitat. "", insistien les mateixes fonts, que recalcaven que "". Els comuns tenen prevista una roda de premsa aquest dilluns al Parlament per explicar la seva decisió final, al límit del termini per retirar o ratificar les esmenes a la totalitat dels comptes. Abans, a les 8.30 hores del matí, Aragonès ha convocat unaper detallar l'estat de les negociacions. Aquest diumenge, elamb Junts era considerable.De fet, fonts de Presidència detallen que la negociació ha pivotat en les propostes centrades en l'àmbit verd, social i industrial que els comuns van fer arribar i que des de dijous treballaven conjuntament de forma coordinada en base a un. Admeten que res està tancat, però que es treballa en la direcció d'arribar a una entesa amb En Comú Podem. En paral·lel a la cimera amb els comuns, Aragonès i el conseller d'Economia, Jaume Giró, han mantingut una reunió breu a Palau, d'uns 15 minuts de durada segons fonts governamentals. El contacte, avançat per l'agència Efe i confirmat per, s'ha fet per petició expressa del president.Així doncs, a hores d'ara, els pressupostos estan a lai tres escenaris són plausibles: que, que superin el primer roundo que, finalment, siguiper facilitar-los i deixant en evidència la divisió independentista. El primer dels escenaris és el que tant ERC com Junts volen evitar. El segon, el que està intentant Aragonès un cop fallit l'intent amb la CUP, però que Junts rebutja si això suposa un intercanvi per validar els comptes de l'Ajuntament de Barcelona. I, el tercer, Junts no el descarta. De fet, aquest mateix diumengeha fet una crida als" de la cambra perquè no entorpeixin la tramitació dels pressupostos, una interpel·lació que inclou el PSC. ERC no en vol sentir a parlar mentre creixen les veus en privat a Junts que ho veurien com una bona opció, malgrat que fonts del PSC asseguren no haver rebut cap contacte del Govern.No només la plantada de la CUP reflecteix que la majoria del 52% que reivindica l'independentisme es proclama però no es practica, sinó també el fet que, un cop més, els dos socis de Govern exhibeixen públicament una discrepància que posa en escac l'estabilitat de la legislatura. Primera va ser l', després lai, ara, els. En els tres grans debats de la legislatura, els socis de l'executiu han topat en públic. La jornada s'ha anat enverinant a mesura que avançaven les hores. L'ambient distès de la secretària general adjunta d'ERC,, conversant amb el diputata la cloenda de l'a Montjuïc ha anat seguida d'una nova crisi de la coalició que comanda la Generalitat.Que els comuns posaven sobre la taula retirar l'esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat i, a canvi, que no s'entorpeixi l'aprovació dels de Barcelona , com ha avançat, ha estat el detonant perquè la direcció de Junts hagi decidit. Cap dels seus dirigents, però tampoc el consellerni ningú del departament d'Economia, s'han presentat a la trobada amb els comuns, malgrat que inicialment estava previst que es repliqués el format de la reunió del dijous -quan hi va assistir el secretari general del Departament d'Economia i Hisenda,i que la trobada havia estat convocada des de la mateixa conselleria.En roda de premsa convocada en paral·lel a la reunió del Govern amb els comuns, el secretari general de Junts,, ha reclamat a ERC un "" per intentar arribar a una. Al mateix temps, però, ha refermat la seva aposta per projectes com el, els, i l', que els anticapitalistes, com els comuns, rebutgen de ple. Junts entén que els pressupostos s'han de poder tramitar amb la majoria del 52% i que, si no és possible, tant els comuns com el PSC han de fer un acte de "" i retirar l'esmena a la totalitat. Del discurs de Sànchez s'ha entès que aquest pas caldria fer-lo sense contrapartides, però tampoc ha deixat clar què farà Junts en cas que Aragonès tanqui un acord amb En Comú Podem.Ara bé, el secretari general de Junts ha fet un advertiment a Aragonès, principal defensor de la negociació exprés amb els comuns. "", ha dit Sànchez, que ha recordat que el pacte entre ERC i CUP que va voler "pressionar" Junts ha "durat només sis mesos". Sobre el rol protagonista de la formació d'Albiach, Sànchez ha estat contundent: ". Junts no acceptarà que, per la porta del darrera, es modifiquin els pressupostos del conseller Giró".L'ordre de la cúpula de Junts de desvincular-se de la negociació s'ha traduït, finalment, en què els diputats d'En Comú Podems'han assegut amb la consellera de Presidència,; el director de l'Oficina del President,, la secretària general de Presidència,; i el director general de coordinació interdepartamental,. De la reunió maratoniana a Palau no n'ha sortit un acord encarrilat. Segons un comunicat difós per Presidència, els equips negociadors "s'han emplaçat aen les properes hores". Però el rellotge corre i el límit d'aquest dilluns al Parlament -al matí es tanca el registre per a les esmenes i, a la tarda, comença al ple- pesa com una llosa.. I els pressupostos estan en l'aire.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor