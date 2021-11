La CUP defensa en bloc a Juvillà a les portes del judici al TSJC: «Deixeu-nos en Pau»

Juvillà ha explicat que anirà al jutjat a defensar que es tractava d'una acció en defensa de llibertat d'expressió i per denunciar un estat "demofòbic" que vol "invisibilitzar una repressió contra l'independentisme".i confia a ser absolt perquè considera "injust" negar que un partit polític mostri la seva ideologia. "Això no pot ser delicte", defensa.Per la seva banda,i que, per tant, "mantenir uns llaços grocs de denúncia a la repressió de l'Estat contra aquells que defensaven drets fonamentals i que estaven a la presó era un deure". La diputada cupaire no entén tampoc que es jutgi una persona per una acció col·lectiva i destaca que han vingut fins a Lleida a donar suport al seu company per dir "que ens deixin en pau, que volem el Pau amb nosaltres" i per reivindicar tots els actes de desobediència que es duguin a terme per avançar en els drets civils i socials.Finalment, Serret també ha volgut ser present a l'acte de suport per demostrar que l'independentisme "tanca files davant la causa general contra la defensa dels valors democràtics i la llibertat". "Com a represaliada, demano a tothom que sigui conscient que la democràcia es basa sempre en aquests valors i aquests principis fonamentals", ha dit.Juvillà serà jutjat aquest dilluns 22 de novembre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per desobediència.que es va negar a treure, el 3 d'abril de 2019, després que Ciutadans ho denunciés a la Junta Electoral durant la campanya de les municipals de 2019. La fiscalia li demana 8 mesos d'inhabilitació i 1.440 euros de multa.