Una bombona de càmping provoca una brutal explosió en un municipi de Lleida

Unadeha provocat aquest dissabte una brutal explosió en una casa deshabitada del carrer Sant Antoni del municipi de, al Pla d’Urgell. Elsde la Generalitat han enviat cinc dotacions després de l’alerta donada per un veí.L’explosió s’ha produït alde la casa i ha fet caure la paret, el sostre del magatzem del costat, i ha afectat també part de lai el. Els efectius dels bombers han retirat una cornisa per evitar el despreniment.municipals revisaran l’edifici per valorar l’afectació a l’edifici. No s’han registrat ferits.

