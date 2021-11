Intervenen 350 quilos de precursors d'explosius en un garatge comunitari d'un bloc de pisos de Reus

Concretament, els agents han trobat set bidons de 50 quilos cadascun de clorat potàssic, un element que pot ser utilitzat en la fabricació d'explosius. El material es trobava emmagatzemat sense cap mesura de seguretat.L'operatiu policial es va realitzar fa deu dies i va acabar amb una denúncia administrativa a un home d'uns seixanta anys per una. El denunciatLa substància intervinguda provenia d'una empresa de fabricació de fulminants, que va tancar fa anys, i va ser retirada per agents TEDAX.Segons la Guàrdia Civil, el clorat potàssic intervingut tenia una concentració del 99,8%, el que implica queEl comerç de substàncies químiques precursores d'explosius està restringit i regulat al conjunt de la Unió Europea per evitar la fabricació il·legal d'explosius.La investigació policial es va iniciar el passat mes de setembre, quan es va detectar un intent de venda il·legal d'aquest producte a través d'internet. Es tracta d'una de les confiscacions més importants d'aquest tipus a l'estat espanyol en els darrers anys.

