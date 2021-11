La imminent sisena onada de la Covid augmenta la pressió hospitalària

CONTAGIS 1.024.223 (+1.291) INGRESSATS 470 (+46) UCI 102 (+1) DEFUNCIONS 24.079 (=) Rt 149 (-0,01) REBROT EPG 199

(+12) VACUNACIÓ DOSI 1 6.019.404 (+1.373) DOSI 2 5.196.925 (+3.788) Actualització: 21/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.019.404 (+1.373) 85,3 (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.926.279 (+2.172) 83,9% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 30.772 (+4.677) Actualització: 21/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.398.862 (+9) REBUIG A LA VACUNA 104.737 (+5) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.148.177 Dosis Moderna/Lonza: 1.388.172 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.293 Dosis Janssen: 348.002 Actualització: 15/11/2021

Laque afecta els països centreeuropeus ja té un peu dins de Catalunya. En les últimes 24 hores la: Salut ha registrat 46 nous ingressos a planta, que situen el total en 470. Tot i que cal tenir en compte que és cap de setmana i les dades poden no ser 100% precises, és alarmant.Des del Departament de Salut assenyalaven quea lescatalanes suposariamés enllà de l'oci nocturn. Aquest dissabte es va superar el llindar marcat per Salut i avui, diumenge, hi ha 102 malalts crítics a les UCI catalanes per Covid.A més, Salut ha declarat en les últimes 24 hores, mentre no s'han registratper Covid, que situen en 24.079 les persones han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia.El 4,44% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu, una xifra que encara no arriba al 5% que l'OMS considera crític i que implicaria noves restriccions, però s'hi apropa. Laa catorze dies puja de 128,18 a 136,83 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a set dies ho fa de 78,88 a 84,31 casos / 100.000 habitants. Elpuja 12 punts, fins als 199, un nivell considerat de risc alt; mentre que la velocitat de propagació se situa en 1,49 (cada 100 persones en contagien 149).Tot i que els'havia augmentat lleugerament el dissabte, aquest diumenge torna a nivells mínims. Noméspersones han rebut lade la vacuna, mentre quehande vacunació. Per ara, un​​

