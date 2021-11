Alerta alimentària per llet no declarada en una margarina molt consumida

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), que depèn del Ministeri de Consum, ha emès una novaper avisar de la presència de llet no declarada en l'etiquetatge en una popularvenuda als supermercats.El producte en concret és de la marca Flora Original, amb número de, data de consum preferent 10/03/2022 i un pes per unitat de 225 grams.Segons explica l'agència en un comunicat, es va tenir coneixement de l'alerta gràcies a una notificació traslladada per les autoritats sanitàries de Portugal a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (Rasff) després que la mateixa empresa detectés el problema en un control intern."Com a mesura de precaució", l'organisme demana a les persones al·lèrgiques que continguin aquest producte en concret en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo. "El consum d'aquest producte", confirma, d’altra banda, l'Aesan.​​​

