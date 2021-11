La DGT valora permetre conduir cotxes elèctrics des dels 16 anys

ElB1 podria donar accés al permís de conduir a conductors des dels 16 anys, segons Nius, que explica que aquesta iniciativa formaria part de l'estratègia de seguretat vial 2021-2030 i sorgeix d'un encàrrec del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.La possible modificació normativa pot trigar entre sis mesos i un any a ser una realitat i està promoguda per dues associacions de l'àmbit de la mobilitat: la consultora Pons Seguretat Viària i AEDIVE, que reuneix totes les empreses relacionades amb la mobilitat elèctrica.Aquest carnet B1 ja és una realitat en diversos països europeus com Itàlia, França, el Regne Unit o Portugal i permetria la comercialització de quadricicles petits. Segons la patronal del vehicle elèctric, aproximadamentpodrien tenir accés a un primer esglaó a la mobilitat elèctrica gràcies al nou carnet.​​​

