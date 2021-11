Kun Agüero es retira del futbol

Comiat de. Segons ha avançat el periodista Gerard Romero al seu canal de Twitch, el davanter argentí delha decidit no tan sols deixar el club blaugrana sinó la seva activitat esportiva professional. Agüero, que tot just va fitxar pel Barça aquest estiu, ha encadenat desgràcies. Primer va ser la marxa del seu amic Messi cap al PSG, després una lesió que no el va permetre debutar fins a finals d’octubre i, finalment, una arrítmia en ple partit que l’ha obligat estar de baixar un mínim de tres mesos. Tot just unes setmanes després, el Kun ha decidit retirar-se i serà la setmana vinent quan ho farà públic.​La decisió està lligada als seus, que l'han impedit començar amb bon peu la seva primera temporada al. Segons Romero, la setmana vinent es podria fer oficial la renúncia del jugador en roda de premsa.L'afectació cardíaca, lligada a una situació anímica desfavorable, haurien portat el davanter a deslligar-se de l'activitat professional del futbol, que va començar a la, i que l'any 2006 el va dur a. La seva carrera, però, l'ha desenvolupat especialment al, durant una dècada, fins que l'any passat empès per la presència deva fitxar finalment pel Barça. La marxa del seu company de selecció tanmateix va ser un cop dur, un més en els darrers mesos.va ser considerat des que era ben jove un crac del futbol. En total en la seva carrera ha aconseguit marcar prop de 400 gols, així com també ha aconseguit sumar diversos títols amb els equips amb els que ha jugat.​​​

