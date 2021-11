El Barça s’imposa per la mínima a l’Espanyol en el debut de Xavi

El primer gol de l'era Xavi ha arribat als tres minuts de la segona part del partit contra l'. L'ha marcat Memphis en transformar un penal i ha permès als blaugrana imposar-se per la mínima contra l'equip blanc-i-blau.Elha viscut el primer partit com a entrenador del terrassenc.va jugar com adurant prop de dues dècades i més de 500 partits abans de marxar a. Allà es va quedar a entrenar, el club que el va veure també jugar, fins que la directiva de Joan Laporta el va cridar perquè substituís aL'alineació escollida ha estat una declaració d'intencions, perquè conté vuit jugadors del planter. L'equip està format per Ter Stegen a la porteria; Mingueza, Piqué, Èric Garcia i Jordi Alba en defensa; Busquets, Nico i De Jong al mig del camp; i a davant Gavi, Memphis i el debutant, un dels jugadors amb més futur de la Masia.Sense Dembélé, Pedri i Ansu Fati, però, Xavi Hernàndez afrontava un repte complicat: amb un derbi tan igualat, els culers necessitaven totes les peces contra un Espanyol a l'alça., de fet, arribava al matx com a tercer en el rànquing de Pitxitxi, només per darrere de Benzema i igualat amb l'exblaugrana Luis Suárez.I si bé la motivació de deixar enrere els fantasmes del passat era forta per al Barça, el cert és que el conjunt blaugrana venia de deixar-se empatar un 0-3 a Vigo, contra el Celta, i que l'Espanyol tot just havia aconseguit guanyar a casa contra el Granada., per molt que encara quedin 24 jornades.​​​

