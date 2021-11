Quins tres aliments es poden consumir tot i estar florits, segons l'OCU?

Si fa dies que tenim aliments per casa, o no han estat ben conservats, sovint es poden. Quan això passa és un senyal queperquè pot tenir un alt risc per a la salut.Lesque conté el florit sóni per això no és recomanable separar la floridura per menjar-se la resta de l'aliment. Com passa sovint, hi ha. L'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, explica que hi haque es poden consumir si se'n retira la part florida.És habitual que aparegui una mica de floridura en embotits com el pernil, la cecina o la llonganissa si es triga a consumir-los. Només cal raspar aquesta floridura i menjar-se la resta de l'aliment.Els formatges que tenen poca humitat, com el manxec, l'emmental o el gouda, són considerats formatges durs. Tot i que tinguin una mica de floridura, aquests es poden consumir després de treure-la amb un ganivet: cal retallar aproximadament dos centímetres al voltant i a sota.Igual que amb els formatges durs, els vegetals i les fruites dures, com ara la pastanaga, la col o el pebrot, es poden consumir si es retalla la floridura.Els aliments que segur que has desi estan florits són:com la vianda, el bacó, la cansalada o la botifarra; els, com ara formatges tous o a talls i els iogurts o mantega; leso farinosa; els, plats, les sobres i els aliments cuinats amb base de; eli els productes de, i les​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor