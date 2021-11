Òmnium inaugura l'escola de formació Guillem Agulló amb una crida a la lluita no-violenta

L'ja és una realitat després quel'hagiaquest dissabte. Tal com l'ha descrit el seu president,, la nova escola de formació és una".El president de l'organització ha fet una defensa de laper tornar-ho a fer: "L'objectiu de l'Escola de Formació Guillem Agulló és ser capaços de" i aquesta transformació "només serà possible si ens formen, si ens empoderem i si som conscients del que ens ofereix la lluita no violenta".És precisament en el marc d'aquesta escola de formació on volen posar en comú, compartir, intentar entendre i aprendre de. "Avui estem passant a l'acció i ho fem des del principi deque no és passiva ni inactiva, sinó prop-positiva", ha dit Cuixart, que també és director de l'Escola de Formació Guillem Agulló.L'Escola de Formació Guillem Agulló és un espai d'per a l'i per a la; per a l'empoderament de la societat civil; peri delque posen en risc la cohesió social, i per generalitzar les eines de la lluita noviolenta i de l'exercici de la desobediència civil.Compta amb el suport d'entitats juvenils polítiques, sindicals i socials dels Països Catalans com el, lai Guiatge,, eli l'

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor