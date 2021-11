Els comuns mantenen l'exigència davant Aragonès pels comptes: «Transformació o transformació»

La líder d'En Comú Podem al Parlament,, ha dit al president de la Generalitat,, que els comuns no faran "de comparsa de cap majoria del passat", en relació a la negociació dels pressupostos. També ha respost també a les paraules del conseller d'Economia, Jaume Giró, que va entonar el "pressupostos o pressupostos", per afirmar:En plenes negociacions pressupostàries, ha explicat que la seva esmena a la totalitat respon al fet que els comptes presentats no són de transformació. Tot i això, ha afegit que no volen queixar-se només i per això continuen "estenen la mà" amb l'objectiu de millorar-los., ha manifestat.Albiach ha volgut enviar aquest missatge a Aragonès a dos dies que comenci el debat a la totalitat dels pressupostos. La diputada ha assegurat que l'objectiu de Catalunya en Comú és que cada euro "es posi al servei de la transformació" i arribi fins a l'última llar de Catalunya. Ha recriminat que això no es reflecteix ara en el projecte presentat per l'executiu d'i per això ha justificat l'esmena a la totalitat presentada.Ha afegit que els comuns no estan al Parlament per tenir un "paper testimonial" sinó que volen "redreçar" el rumb i fer unper aconseguir que les polítiques estiguin al servei de la ciutadania. Albiach ha assegurat que els comuns tenen un paper "clau" i ha celebrat que es comencen a imposar les polítiques que fa temps defensen.En aquest sentit, ha dit a tot aquells que els voldrien fora de la foto, quesinó que han vingut per quedar-s'hi i liderar les transformacions ecologistes, feministes i industrials que necessita el país.

