Colau veu «imparable» la nova suma de forces de l'esquerra: «No hi sobra ningú»

L'alcaldessa de Barcelona,, ha donat el tret de sortida a la III Assemblea de Catalunya en Comú assegurant que laescenificada al País Valencià és "".Colau ha defensat la feina de lesper imposara l'Esat i a Catalunya, on ja hi. Ha fet una crida a no perdre aquesta oportunitat i ha dit queHa afirmat també quei ha defensat que tot allò que els deien que era impossible s'està imposant, com els indults, la lluita contra el canvi climàtic i les polítiques socials. D'altra banda, s'ha mostratque amb el lideratge de Yolanda Díaz esColau ha assegurat que estan "" malgrat la pandèmia. Ha assegurat que el cicle electoral que s'obre és una oportunitat "per no desaprofitar".En primer lloc, halaal govern espanyol, on ha assegurat que està sentper impulsar"radicalment diferents" en resposta a la crisi provocada per la pandèmia. Ha mencionat especialment la tasca de la ministra de Treball,A Catalunya, ha destacat elde la líder dels comuns al Parlament,, en un context "duríssim". Per últim, ha destacat l'"i ha destacat especialment la, com a puntal per aturar la "bestialitat" que suposava l'ampliació de l'aeroport del Prat.En clau més personal, ha destacat la, on ha destacat que, "contra tot pronòstic", els comuns porten sis anys governant. Colau ha defensat polítiques no només de més inversió social sinó també d'innovació social, com el dentista municipal, l'aposta per l'habitatge social i la transformació urbana.D'altra banda,ha fet una crida aper aconseguir els canvis de polítiques. L'alcaldessa de Barcelona ha dit que els comuns venen d'una "llarga trajectòria" i de la suma de l'experiència de molta gent.En aquest sentit, ha expressat l'"" d'haver participat la setmana passada en l'acte ambal País Valencià i veure que el que sempre han defensat els comuns es "materialitzava" en un projecte a l'Estat. Ha afegit que en aquest projecte hi ha molta feina a fer i "", fent una crida a la unitat.Colau ha tancat la seva intervenció inicial assegurant que és moment de "

