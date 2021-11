L'anime One Piece fa història: aquest diumenge arriba als mil episodis

Més de dues dècades fent història

On i quan es podrà veure el capítol 1000 de One Piece

Una de les sèries més longeves de la televisió,, arriba aquestalal miler d'episodis. L'adaptació animada de l'obra original d'ha superat d'aquesta manera una barrera simbòlica però difícil d'assolir per a productes audiovisuals de moltíssima popularitat.Les aventures del, el, la, l', el, el, la, eli elno han perdut l'interès dels espectadors malgrat els anys que han transcorregut. Estrenada al 20 d'octubre de 1999, dos anys després que es comencés a publicar el manga, ha anat sumant adeptes i fins i tot noves generacions, a les qui no els fa tirar enrere la gran quantitat d'episodis ja acumulats.Centrada en un ficcionat món dominat pels pirates enfrontat a un govern mundial, un grup d'amics es dedica a recórrer les onades primer amb l'objectiu d'arribar a lai, més tard, el. Batalles mítiques, personatges característics i una història ben traçada fan que sigui considerat un delsmés ben valorats més enllà del cercle habituat al món delLava aparèixer a la petita pantalla per primer cop al'any 2003. En català no va arribar fins al 2006, de la mà de. En total es van arribar a emetre durant gairebé una dècada fins a, és a dir, més de la meitat, tots ells doblats enamb les veus de Carles Lladó, Marc Zanni, Elisabet Bargalló, Miquel Bonet, Josep Maria Mas, Neus Sendra, entre d'altres.La direcció de, però, va decidir deixar d'apostar per aquesta sèrie i els últims cops que s'ha pogut tornar a escoltar en Luffy parlant en català han estat al cinema o a les plataformes d'streaming, amb One Piece Gold i One Piece Estampida. Per la seva banda, també la històricava emetre fins a. Es va emetre a, entre els anys 2007 i 2009, cloent amb la sisena temporada, centrada en la saga d'Pel que fa a la versió de Televisió de Catalunya, l'episodi 516 va finalitzar precisament en la saga de, una de les més aclamades i que dona pas al Nou Món, malgrat que aquesta part ja no està doblada.Els aficionats a aquesta sèrie, animada per, saben que. Oda ha fet en diverses ocasions declaracions a mitjans japonesos prometent que ja és al seu equador, que ja sap fins i tot com s'acabarà, però tot plegat és un misteri.En total en aquests gairebé 22 anys de producció s'ha emès en, s'han distribuït també 13 llargmetratges, i la versió de còmic original té el rècord absolut de vendes. Tot i així, One Piece no és la sèrie més longeva de la història. Més enllà de les telenovel·les anglosaxones d'imatge real, al Japó hi ha un títol que ha superat tots els rècords:. Es va començar a emetre al, basant-se en un còmic immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial (1946), i en té prop de 8.000.Curiosament, l'emissió de l'ha coincidit en el mateix any en què s'ha publicat al Japó el. Va ser el passat 3 de setembre i inclou els capítols 1.005 fins al 1.015 (actualment ja van pel capítol 1.031, a la revista on es publica originalment, la).A banda de la sèrie original, la versió en còmic acumula no només tones de marxandatge sinó també spin-offs ideats pel mateix autor. D'aquesta manera, aquesta sèrie en particular ha esdevingut no només un fenomen cultural sinó sobretot comercial, que envaeix fins i tot les botigues de souvenirs al Japó. D'altra banda,està preparant la pel·lícula amb actors reals per a la qual ja ha donat a conèixer fins i tot el càsting.Arribats a aquest punt, hi ha qui no es voldrà perdre aquest esdeveniment. Televisió de Catalunya no ha programat cap programació especial, per la qual cosa l'únic idioma en el qual es podran gaudir els subtítols al nostre país serà el castellà.La plataforma especialitzada en anime,, posarà a disposició dels aficionats de manera legal l'episodi dilluns 22 de novembre a partir de dos quarts de deu del matí, en hora catalana. I és que l'emissió al Japó, de, es fa diumenge, sí, però per la diferència horària caldrà esperar encara una mica més.

