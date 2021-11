Trilla creu que aplicar el certificat Covid en espais tancats no essencials pot situar Catalunya en un Nadal «calmat»

Altres notícies que et poden interessar

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic,, ha afirmat aquest dissabte que l'en situacions de risc "més alt" i que una la seva implantació potEn una entrevista a Catalunya Ràdio, Trilla ha admès que demanar el certificat per accedir en alguns espais, com ara la restauració, no garanteix no contagiar-se, però sí ". Trilla creu que laa Catalunya, on els contagis estan pujant, és "" però "" que en altres llocs d'Europa, com Àustria, pels índex de vacunació.L'epidemiòleg, que forma part del consell assessor del Govern, ha explicat que entre els experts es considera que, sobretot en situacions amb el risc més alt, que són "espais tancats, amb molta gent, amb temps i sense mascareta".Actualment, a Catalunya es demana el certificat digital Covid per entrar a locals d'oci nocturn, i elpodriala setmana que vei en quins. Trilla ha constatat que aquesta mesura permet reduir els contagis, però haAquesta mesura, segons Trilla, pot ajudar a situar Catalunya davant d'un Nadal "més calmat", tot i que ha remarcat que això no vol dir que "el dia abans de Nadal s'aixequin totes les restriccions".Després que Àustria hagi decidit que confinarà tota la població a partir de dilluns durant 10 dies i amb un termini màxim de 20, Trilla ha constat queperquè les" contra els casos greus, però no tenen prou efectivitat per tallar els contagis. Tot i això, creu que elsque hi ha apermetràa" i confia que el sistema hospitalari "aguanti bé".En tot cas, ha advertit que el està passant al nord d'Europa pot ser un "avís a navegants", tot i que l'aplicació de mesures com estendre el certificat covid en altres activitats pot aconseguir "esquivar la pujada"​​

