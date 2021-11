Marxa lenta de transportistes a la Ronda Litoral contra la Zona de Baixes Emissions

Un grup deestà realitzant aquest dissabte al matí unaa lacontra la prohibició de circular per la(ZBE) de Barcelona a partir del 2022. La protesta dels camioners ha començat a les 09.00 hores a la gasolinera BP de la C-58, a, i està recorrent la B-10 entre eli elEls transportistes deixen uni, de moment, les retencions són poc destacables. La protesta es repetirà el proper–entre les 18 i les 20 hores- i eltambé en el mateix horari. Finalment, els transportistes han anunciat una altraA partir del mes decamions i autocars petits no podran circular per la Zona de Baixes Emissions i els autocars de transport col·lectiu tampoc podran fer-ho a partir de juliol, ja que s'haurà acabat la moratòria de sis mesos de la ZBE per a aquests vehicles. El sector dels transportistes preveu quees vegin obligats a deixar de circular per Barcelona i rodalies.Per això, els transportistes demanen l'per reduir els contaminants dels camions i poder seguir circulant, amb l'objectiu d'evitar haver d'adquirir camions pesants nous. "La solució no ha de passar per canviar els camions.", recalquen des del sector.La Plataforma d'Afectats per Restriccions Circulatòries (AsocParc) dona suport a la manifestació dels transportistes i convida els ciutadans a unir-se a la marxa lenta fent visible una armilla reflectant groga.

