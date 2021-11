El joc del Barça als entrenaments que recupera el somriure dels jugadors

¡No sabemos el nombre del juego pero nos encanta! 🤪 pic.twitter.com/YNj1eAhXPW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 19, 2021

, crits d'alegria i. Elafronta les últimes hores abans del partit contra l'aquest vespre alamb noves dinàmiques, una de les quals ha estat força comentada a les xarxes.El conjunt ara entrenat per l'exmigcampistava jugar ahir per tal de. El compte de Twitter del Futbol Club Barcelona compartia un moment de felicitat de la plantilla ara que semblen haver iniciat una nova etapa, amb lai el fitxatge del de Terrassa.Elamb l'Espanyol s'espera que sigui. Amb el Barça en novena posició a la classificació de la lliga i una, i un Espanyol que ha tornat enguany a la màxima categoria després del periple a Segona divisió, els dos clubs barcelonins batallen per un lloc a la primera meitat de la taula.Lacomença tan sols. Serà una prova de foc: davant dels aficionats locals, en un partit dei amb l'obligatorietat d'oferir, com a mínim, una bona imatge. La seva arribada a Barcelona ha fet oblidar, per uns dies, la mala situació econòmica del club.Serà tasca de l'Espanyol dirimir si es tracta de realment una nova etapa o la continuació de l'anterior., sobretot el seu golejador, Raúl de Tomás. Per al Barça hi haurà les baixes de Pedri i de Dembélé i previsiblement l'equip s'encomanarà a l'encert deSigui com sigui, els jugadors blaugrana enceten a partir de les nou del vespre un nou: el de. Pel que sembla, els somriures i les ganes de córrer durant els entrenaments donen a entendre que se'n veuen capaços.​​​

