Augmenten a més de 1.200 les dones ateses per violència masclista a Barcelona

Reivindicacions de les treballadores

El Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de Barcelona ha atèsvíctimes de, segons dades facilitades per l'Ajuntament a l'ACN.Aquesta xifra representaque les dones ateses(980), l'any abans de la pandèmia. El 2020, l'any del confinament, el servei va atendre 1.087 dones. Tambéanys atesos pel SARA Jove, passant de 16 atencions el 2019 ael 2021 (un).A data del 31 d'octubre, els recursos municipals tenien totes lesi la mitjanaper accedir a un allotjament estable és de. Per accedir a recurs d'urgències, com el Centre Municipal d'Acollida i Urgències (CMAU), hostals o pensions l'entrada és immediata.Segons les dades a les quals ha pogut accedir l'ACN, el CMAU té una capacitat dei estan ocupades totes les habitacions. A banda, els recursos dei autonomia dels que disposen en cases i pisos d'acollida tenen una capacitat deplaces (116 places de llarga estada i 87 autonomia) i també té ocupades totes les habitacions. Només durant el mes, es van acollir un total deen pensions o hostals, comptant les dones i en alguns casos els seus fills.Actualment alhi treballen, 38 de les quals són personal tècnic de perfils psico-social d'atenció directa. Concretament, hi ha una directora, una coordinadora, 3 administratives, 2 insertores laborals, 2 advocades, 8 treballadores socials d'urgències i primera acollida, 7 treballadores socials de tractament, 12 psicòlogues d'adult, 6 psicòlogues d'infància i adolescència i 5 educadores socials.Davant de l'increment de les atencions que s'ha viscut en els darrers dos anys, les treballadoresEn els darrers mesos, han alertat que laés "" i té un impacte directe a l'hora d'atendre a les dones.Es queixen, entre altres, de laals recursos residencials i reivindiquen que es contractiSegons diuen, les treballadores tenen les agendes saturades i cal reduir l'espera per una cita, ja que l'atenció inicial és crucial.

