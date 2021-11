Un conservador de línia dura, nou president del Constitucional

Injusticia ñorda......

Per Samurai el 19 de novembre de 2021 a les 20:37 0 0

Dicen que indultar a nuestros PRESOS POLITICOS fue un ataque a la Constitución del 78, o sea, la que se hizo a medida para perpetuar a franquistas, fascistas y corruptos.... Los comicios del 10-N, con Pedro Sánchez en la Moncloa, dieron como resultado nada menos que una escalada de los escaños independentistas catalanes y vascos del 50%: pasaron de aquellos 24 escaños a un total de 36 sillones. Mientras nuestros PRESOS POLÍTICOS pasaron más de tres años en prisión, la extrema derecha avanza sin remedio, pensando sus adeptos que van a solucionar algo..... Hay que ser muy cortito para seguir votando a los mismos fascistas y corruptos anclados en la época de Franco, que nos han estado robando a saco durante décadas con total impunidad.... Eso da una idea del "nivel" que tienen en la Spanyistán profunda e inculta..... La subnormalidad profunda del "a por ellos...." de infausto recuerdo, ataca de nuevo..... A la m. con los Borbones ladrones, el Partido Podrido, C's. Fachas, Vox, sus Socios-listos, la Injusticia española prevaricadora, títere de la derechona irredenta, vergüenza de Europa y sus "valientes" piolines aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas", causando más de mil heridos de diversa consideración. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!