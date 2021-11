Glòria Serra no posa veu al polèmic «Equipo de Investigación» sobre la ultradreta

➡️ Es el nuevo rostro del fascismo

➡️ Admira a Hitler

➡️ Niega el Holocausto



¿Quién es Isabel Peralta, la falangista del homenaje a la División Azul?



"Los Cachorros Ultras"

Viernes || 22.15h || @laSextaTV pic.twitter.com/KHTcVCWJ8o — Equipo Investigación (@EqInvestigacion) November 17, 2021

Per primera vegada en 11 anys de programa,no serà la veu d'Equipo de Investigación. La periodista catalana ha donat positiu per coronavirus i el seu companyl'ha hagut de substituir per a aquest divendres. "Només laha pogut amb ella", ha anunciat el compte oficial del programa a Twitter.L'absència de Serra coincideix amb la polèmica entrega sobre la ultradreta en la qualdonarà veu a la jove falangista. Aquest mateix mes de novembre, va ser denunciada per la Fiscalia, acusada d'atiar la violència en un acte davant l'ambaixada del Marroc."No deixarem que ens envaeixin, mort a l'invasor", va dir Peralta en un discurs on va cridar a "plantar cara" a "una suplantació racial sense precedents", perquè "acaba amb la nostra polifonia, la nostra cultura, la nostra identitat moral i tot el que són Espanya i Europa, i això no ho permetrem".La falangista es va fer coneguda en un homenatge a lai la seva presència al programa de La Sexta ha provocat una allau de crítiques al canal per difongui ideologia neonazi en un format d'entrevista.

