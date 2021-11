Un home torna a escalar la Torre Glòries sense cap mesura de seguretat

Escalant la Torre Agbar de Glòries de Barcelona pic.twitter.com/PtYxBQyvP1 — Pere Mercader (@PereMercader) November 19, 2021

Un tio ha pujat a la torre glories sense proteccio, la policia esta esperant abaix pic.twitter.com/ILZeCVkX3W — Xavirtuoso ⏃ (@xaviciado) November 19, 2021

Els Mossos d'Esquadra han identificat aquest divendres a la tarda un home que ha escalat laper l'exterior i sense cap mesura de seguretat, segons ha informat Betevé i han confirmat fonts de l'Ajuntament de la capital catalana.L'edifici dissenyat per l'arquitecteés objecte esporàdic d'activitats d'aquesta mena. El parkourista francèsho ha fet en dues ocasions, i també l'escalador, conegut com a spiderman francès, que ha atacat també altres edificis barcelonins com l'hotel Melià Barcelona Sky.Un cop identificat, els Mossos han obert diligències informatives per al jutjat, mentre que la denúncia l'haurà de fer laper ordenances municipals.

