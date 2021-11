L'enginyer catalàha guanyat el primer premi dede l'agència americana, considerat dins del sector un dels. El guardó està dotat amb, que Tomé ha utilitzat per crear l'empresa, a través de la qual pretén desenvolupar el primer robot de quatre potes totalment autònom que es podrà utilitzar per fer aplicacions industrials.Tomé va participar en la competició "", que reconeix la millor solució per a la construcció d'un, que es pugui coordinar amb altres robots, i que pugui trobar tota mena d'objectes o supervivents en galeries subterrànies, túnels i coves.La prova va començar fa quatre anys, tot i que Tomé s'hi va sumar, en solitari, fa dos anys. El seu projecte, anomenat, s'ha imposat a la resta de dissenys, elaborats, entre d'altres per equips universitaris.Ara Tomé tira endavant Keybotic dins la incubadora de. Preveu treure el primer prototip el març de l'any vinent ambprogramades en diferents empreses i institucions.

