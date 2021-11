Elena demana consens i diàleg per abordar el model policial a la comissió del Parlament

El conseller d'Interior,, fa una crida al consens i al diàleg per abordar el model policial de Catalunya a través de la comissió d'estudi que es durà a terme al Parlament. Aquest divendreshan fet oficial l'acord per acotar la metodologia i el pla de treball d'aquesta comissió, que té una durada prevista d'un any."Els consensos són benvinguts i positius, i esperem que vagin més enllà dels partits que han manifestat l'acord", ha assenyalat Elena. En aquest sentit, assegura que les aportacions que es facin des del màxim de punts de vista possible enriquiran el debat, i d'aquesta manera també el cos delsi el model de seguretat pública de Catalunya.En una atenció als mitjans en l'acte d'inici del curs acadèmic de l'(ISPC) de, Elena ha celebrat l'ampli consens adquirit en la posada en marca de la comissió. "És una bona notícia que hi hagi un consens que va més enllà dels partits del Govern per a començar a treballar i establir línies de treball", ha apuntat."Els Mossos d'Esquadra són una gran policia, i ho són en bona mesura perquè mai s'han cregut perfectes, sempre disposats a millorar", ha afegit. Per aquest motiu, considera que el debat és un bon mecanisme per valorar diferents mirades sobre temes que afecten el. "Esperem que el consens vagi més enllà, i que d'aquí a un any arribem a conclusions", ha afegit.

