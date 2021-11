El Tribunal de Comptes qüestiona a Colau l'adjudicació a dit d'obres al centre de Barcelona

Deficiències en el 14% de contractes

Publicitat de les actuacions Covid

Unes irregularitats compartides

Una campanya que triga més de deu mesos

Tres contractes exempts d'IVA

Concentració de contractes a empreses

Quasi un miler per emergència Covid

L'va adjudicar l'abril del 2020 i peldiversesal centre de la ciutat per fomentar els desplaçaments sostenibles, un dels projectes insigne de l'alcaldessa,, emparada per la normativa extraordinària que li ho permetia en el marc de les mesures urgents per fer front a la. El, però, qüestiona ara aquella tramitació en el marc d'un informe en què fiscalitza la contractació feta per aquesta via per part de les 12 ciutats de més de 300.000 habitants de l'Estat, amb Barcelona com a l'única de Catalunya amb aquesta grandària.L'òrgan detecta nombrosesper part de tots els consistoris analitzats, tant pel que fa a la inclusió de diversos procediments que, segons el seu criteri, no s'adiuen a l'emergència de fer front a la Covid com per altres motius. Entre altres aspectes, identifica diversos contractes que no s'executen fins a, pagaments amb IVA de serveis que n'estan exempts o una elevada concentració d'encàrrecs a, sense diversificar ni tenir en compte alternatives.Per fer front a les necessitats de les administracions durant la primera onada de Covid, el govern espanyol va habilitar a través d'un reial decret llei que aquestes poguessin adjudicar a través del procediment d'emergència els contractes directament vinculats amb la lluita contra la Covid. Això permetia que poguessinburocràtics ordinaris preceptius, com ho són l'elaboració de tota la documentació prèvia, la publicitat i la possible concurrència oberta de les empreses que ho desitgessin, i fins i tot la formalització per escrit obligatòria dels contractes. A nivell pràctic, aquest procediment permetels contractes, tot i que sempre que l'emergència estigui justificada i vinculada directament a la Covid.El Tribunal de Comptes, però, nega que diversos contractes de l'Ajuntament de Barcelona complissin aquests requisits i, per tant, considera que s'haurien hagut de tramitar per la via ordinària. Es tracta, per exemple, de cinc contractes que tenien com a objectiu l'execució "d'actuacions de l'en el marc del la Covid", per un import d', sense que quedi del tot acreditat a la documentació la relació de "les obres contractades amb les mesures necessàries per fer front a la situació sanitària causada per la Covid ni que aquestes es limitessin a allò estrictament indispensable per atendre aquesta necessitat".Per aquest motiu, l'ens en va demanar més detalls a l'Ajuntament i aquest, en les seves al·legacions, indica que les actuacions d'emergència tenien com a finalitat "garantir la salut pública en el desplaçament de viatgers per la ciutat, garantint, alhora, un desplaçament eficaç, saludable i sostenible", unes actuacions que es concretaven en "fomentar el, implementar mesures de millora i espai segur en el, fomentar els desplaçaments ambi afavorir lai compartida de la mobilitat privada".Unes mesures que, segons l'informe, si bé "poden estar relacionades amb lade les persones, no tenen la immediatesa en la resposta a la situació causada en concret pel Covid que pugui justificar la utilització del procediment excepcional d'emergència", atès que "el foment dels desplaçaments a peu o amb bicicleta persegueix un canvi en les conductes dels ciutadans la consecució dels quals no està demostrat que sigui esperable a curt termini de l'emergència plantejada per la pandèmia de Covid". Insisteix que "la transició energètica i l'ús compartit de la mobilitat privada no tenenamb la protecció de les persones davant de la Covid, o, fins i tot,amb aquesta finalitat", atès que la coincidència de diferents persones dins d'un mateix vehicle privat podia conduir a contagis.Tot i això, en les al·legacions, el consistori justifica que es tracta de preparatius per a "una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic", promovent leso la reducció de l'aforament al transport públic. Uns objectius que s'haurien concretat en "més espai per a vianants" amb l'ampliació tàctica de voreres ai als carrers deo de, la pacificació de carrers com el de, i el tall de trànsit als laterals de lao la. Les obres també van abordar "millores als carrils bus" i 21 nous quilòmetres de carril bici, facilitant també desplaçaments a municipis de la primera corona metropolitana.Uns arguments, però, que no convencen el Tribunal de Comptes, que manté en l'informe el qüestionament d'emergència per a aquestes adjudicacions. I no són les úniques que no veu clares, ja que troba deficiències en la justificació del procediment urgent en. Un altre d'aquests és per al servei de secretaria tècnica per a la definició i elaboració del dossier Barcelona per a la, amb un cost 88.939 euros.Segons l'ens fiscalitzador, aquest servei "no té cap relació amb les necessitats immediates derivades de la situació sanitària causada per la Covid-19 [previstos a la normativa] ni amb els supòsits de tramitació d'emergència" de la llei general de contractació pública. L'Ajuntament, però, argumenta que el govern espanyol va avançar el setembre del 2020 que les convocatòries dels fons europeus començarien el gener del 2021 i calia suport per preparar-s'hi. Afegeix, a més, que en aquest cas es va fer una, així que considera que el resultat de la tria -es va contractar la consultora KPMG- hauria estat equiparable a si s'hagués fet en obert.Igualment, l'informe assenyala a sis contractes per a diversesdel consistori, entre març i maig de 2020 i amb un cost de 1,7 milions d'euros, per "comunicar informació d'interès per a la ciutadania sobre accions que s'estan portant a terme vinculades a la Covid, a la reactivació econòmica, social i cultural de la ciutat i a com la pandèmia afecta als serveis habituals que ofereix l'Ajuntament", sense concretar-se'n els motius a la documentació inicial. Admet, però, que a les al·legacions de l'Ajuntament sí que es justifica correctament la relació amb la pandèmia.Finalment, també assenyala a unade diversos contractes de material comel novembre, o d'ordinadors portàtils per a les escoles i per al teletreball dels empleats públics després de l'estiu, quan tot això ja se sabia que es necessitaria des de feia mesos. El Tribunal de Comptes assenyala que la necessitat no era sobrevinguda, ja que arribava mesos després que esclatés la pandèmia, i per tant, la comanda s'hagués hagut de fer a través del procediment obert ordinari amb més temps.En tot cas, vuit dels ajuntaments analitzats presenten deficiències en justificar alguns dels contractes pel procediment d'emergència, especialment el de, a qui l'estudi detecta incidències en el 85% de casos, incloent l'adjudicació d'un curs deper al personal d'una empresa municipal. Igualment,va encarregar per aquesta via unCovid per 122.000 euros;ho va fer per a serveis dei neteja;per encarregar un espai virtual digital per recrear una experiència completa de l'ofrena de flors durant les; iper impulsar una campanya a mitjans i xarxes socials de "a la ciutadania".Un altre aspecte analitzat pel Tribunal de Comptes és el compliment del precepte legal conformeentre la declaració d'emergència i l'execució del contracte i, en cas que es trigui més, caldria iniciar un procediment ordinari, atès que s'entendria que la urgència no seria tan accentuada. Dels 122 contractes fiscalitzats de l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents, però, n'hi ha 21 en què aquest precepte no s'hauria complert i, malgrat tot, s'hauria mantingut l'adjudicació per emergència.Entre aquests, n'hi ha dos per a campanyes de publicitat. Una versaria sobre la reactivació del centre de la ciutat i l'altre seria una campanya nacional que es va declarar urgent el maig de 2020 i que, malgrat tot, el. Segons les al·legacions de Turisme de Barcelona, aquesta darrera campanya va començar a treballar-se just després de declarar-se'n l'emergència, però es va trigar més a fer-se pública (com a mínim, deu mesos) per esperar al moment en què s'aixequessin les restriccions oportunes i pogués ser més útil.Al seu torn, 20 contractes de l'Ajuntament de Madrid també haurien superat el límit d'un mes entre la declaració d'emergència i l'execució, dos dels quals per dotar d'equipsi cascos de protecció a la policia municipal. El precepte tampoc no es compliria en dues adjudicacions del consistori de València (una d'elles, també per a) i en dues més del de Múrcia.L'informe també posa el senyal d'alerta en el fet que l'Ajuntament de Barcelona hauria pagat fins aper a tres contractes que, segons la normativa Covid, n'estarien exempts. Anirien destinats bàsicament a adquirir mascaretes i altres eines de protecció. El consistori al·lega que, en dos casos, es van comprar abans del decret del govern espanyol que en retirava la tributació, cosa que el Tribunal de Comptes rebutja, i en el tercer contracte s'argumenta que l'encàrrec va ser d'una empresa municipal no afectada per l'exempció, cosa que l'ens fiscalitzador també nega. Altres ajuntaments, en tot cas, també haurien caigut en el mateix error, segons l'informe.Per altra banda, el document assenyala que, sempre que sigui possible dins de l'emergència, constitueix "una bona pràctica"per permetre'n la competència i, en base a aquests, triar l'opció més avantatjosa. No és obligatori ni tampoc és irregular escollir una empresa a dit en un procediment d'urgència, però es recomana obrir-lo a diverses. Això, però, Barcelona només ho va fer en un 11% dels contractes analitzats, per sota la mitjana del 19% del conjunt d'ajuntaments i tan sols per damunt de Múrcia (0%), Madrid (7%) i Bilbao (9%), i molt per sota de Palma (50%), Còrdova (45%) i València (42%).El Tribunal de Comptes lamenta una concentració elevada d'adjudicacions a les mateixes empreses per al mateix concepte, evitant diversificar-les. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona,, així com sis dels vuits contractes de serveis publicitaris, mentre que el Consorci de Biblioteques va adjudicar a una mateixa empresa, sense concurrència, tots deu contractes de subministrament de guants.L'informe complet assenyala encara altres mancances en les adjudicacions d'emergència en motiu de la Covid. Així, en 37 contractes de l'Ajuntament de Barcelona, no consta, mentre que el 92% del total de fiscalitzats del consistori no van ser mai formalitzats per escrit. Això darrer, com ja s'ha assenyalat, no és obligatori i el procediment es pot fer oralment, però el Tribunal de Comptes apunta que sí que és una pràctica recomanada. La capital catalana, en tot cas, va comprovar en un 39% dels casos la solvència econòmica i professional dels adjudicataris, un altre pas no imprescindible però ben valorat, situant-se per damunt de la mitjana dels grans ajuntaments, que només ho van fer en un 22% de les ocasions.El de Barcelona va ser el gran consistori que més ús va fer de l'adjudicació d'emergència el 2020. Dels 2.846 contractes tramitats per la via d'emergència de les 12 ciutats analitzades, 1.004 són de la capital catalana, i 97% d'aquests es van justificar a causa de la pandèmia. Amb aquesta tramitació extraordinària i amb l'argument de la Covid, per tant, l'Ajuntament de Colau va atorgar. Madrid en va adjudicar menys per aquesta via, 399, però per una quantitat força major, de 100,9 milions.L'informe del Tribunal de Comptes també compara eldurant el 2020. En aquest sentit, Barcelona va comprar les mascaretes FFP2 a 2,57 euros de mitjana, i les proves d'anticossos a 7,36 euros, per sota de la mitjana de tots els ajuntaments analitzats, que se'n van gastar 3,38 i 9,14 euros, respectivament. En canvi, la capital catalana va pagar car el gel hidroalcohòlic, a 52,48 euros les ampolles de 5 litres i 5,64 les de mig litre, quan el preu mitjà va ser de 36,19 i 3,98 euros de mitjana, respectivament. Finalment, els guants de nitril van costar de mitjana 0,12 euros cada parell als grans ajuntaments, però el de Barcelona en va pagar 0,19 euros, més que cap altre.

