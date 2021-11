Aragonès firma un acord de col·laboració amb la Unesco per potenciar educació, cultura i ciència

El president de la Generalitat,, haaquest divendres al matí undeentrei l'per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), amb la seva directora general,acompanyats per la consellera d'Acció Exterior,L'acord de col·laboració, Memorandum of Understanding, és fins ali volelde l'entitat a, així com facilitar la participació de les institucions catalanes en projectes internacionals. Alguns dels àmbits d'actuació seran, lai laEl president ha posat com a exemple d'aquesta col·laboració la celebració a Catalunya de la tercera, que se celebrarà al mig a Barcelona, el primer cop que es farà fora de París.Després de reivindicar que la relació de Catalunya amb la Unesco ve de lluny, Aragonès ha destacat lade les dues entitats en lade molts espais i activitats de la cultura catalana amb figures com el patrimoni de la humanitat o les reserves de la biosfera.Abans, aquest matí, Aragonès i Alsina han visitat el projectede l’estudi olotí RCR Arquitectes. En aquest punt, el president ha agraït que portin "la cultura, l'art i el talent de Catalunya a tots els llocs, i especialment a París, que és una ciutat de referència".

