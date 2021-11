L'EMA avala l'ús del molnupiravir en persones amb «alt risc» de tenir covid greu

Altres notícies que et poden interessar

L'(EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat aquest divendres llum verda a l'ús de l'antiviralen el cas de persones amb "alt risc" de teniri que no necessiten oxigen addicional. En un comunicat, el regulador europeu recomana administrar "com més aviat possible" el medicament després del diagnòstic i en els cinc dies posteriors a l'inici dels símptomes.L'argumenta que aprova l'ús d'aquest medicament, el primer contra la covid en forma de, perquè les dades mostren quevinculades a la covid-19 i perquè els efectes secundaris són "lleus o moderats". El medicament s'ha de prendre dos cops al dia durant cinc dies, diu l'EMA. D'altra banda, el regulador europeu afirma que, la lactància materna o en el cas de dones que es vulguin quedar embarassades."Les dones que es puguin quedar embarassades han d'utilitzar contracepció efectiva durant el tractament i durant quatre dies després de l'última dosi. Las'ha d'interrompre durant el tractament i els quatre dies posteriors a l'última dosi. Aquestes recomanacions es fan perquè elsmostren en animals que altes dosis poden tenir un impacte en el creixement i desenvolupament del fetus", diu l'EMA.​​

