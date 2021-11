D'Algèria a l'Àrtic: cinc claus per entendre la guerra de l'energia

1. Les causes de l'augment de preus, un problema d'aixetes

2. La fi del somni de la unió del Magrib

3.- El pols de Putin amb la UE

4. L'opció nuclear francesa, una solució que no és tan neta

5.- Alemanya, el model més sobirà

La, amb les seves contradiccions i insuficiències , ha posat sobre la taula la urgència del combat per la. Però hi ha una dada objectiva: prop del 80% de l'energia primària que es consumeix en el planeta prové de combustibles com el, eli el. Un fet que exigeix acostar-se al debat sobre lade manera prudent.Els darrers mesos, un seguit d'esdeveniments aparentment desconnectats han ocupat el primer pla informatiu. Alhi ha hagut problemes seriosos per abastir lesde combustible; a l's'ha produït una disminució de la importació de carbó malgrat les necessitats del sector elèctric, en part per l'augment del preu del transport per mar; i hi ha haguten diverses regions de laL'i el risc que s'agreugin elsenergètic no es poden desvincular dels conflictes geopolítics que s'estan produint, de les tensions creixents entrei la, al xoc entrei el, passant per la discrepància oberta en política energètica entre Alemanya i França, que acaba de protagonitzar un gir estratègic per recuperar l'aposta nuclear.Què està passant? Hem demanat a dos especialistes en energia i geopolítica que analitzin alguns dels interrogants oberts en el front energètic. Són, catedràtic de la Facultat dei director de la Càtedra Transició Energètica de la Fundació Repsol-Universitat de Barcelona, i, professora de lade la UB i experta en relacions internacionals.Marzo explica les principals causes de l'increment de preus energètics: "Ja abans de la pandèmia, hi havia un excés d'oferta ien l'exploració de gas natural i petroli, així com en el carbó, i també en tota la xarxa d'infraestructures per transportar l'hidrocarbur. Cal tenir en compte també que les companyies opten cada cop més per invertir en renovables, en el context del combat pel clima, i que potser ja no es tornarà a les grans inversions en fòssils. Amb la pandèmia, el descens en la demanda es va accentuar. Però", remarca.El catedràtic assegura que els fòssils no estan acabant-se: "Tenim petroli i gas per unes quantes desenes d'anys, i carbó per centenars d'anys". Al mateix temps, es mostra crític amb el que anomena. Això provoca, per exemple, que el govern dels Estats Units, tot i el tomb respecte l'era de Donald Trump, aposti per les renovables però alhora demana a l'que produeixi més cru.La decisió d'Algèria de tallar elque travessava el Marroc té fortes implicacions geopolítiques. La infraestructura tenia unai el seu tancament obligarà a ampliar el transport de gas algerià per les altres vies possibles, com són el gasoducte Medgaz, que no passa pel Marroc, i el transport marítim.El cop de puny d'Alger és una deicisó política adoptada pel govern d', i respon al greu conflicte diplomàtic que afecta les relacions amb Rabat. El contenciós del-amb Algèria com a suport del Front Polisario- ha estat clau i va conduir a laentre tots dos països a l'estiu. Però també hi han pesat altres afers, com un cas d'espionatge marroquí (amb el software) i l'acusació a Rabat de donar suport a grups opositors al règim algerià a laLa professora Mañé, especialista en el Magrib, considera que amb aquest moviment Algèria tanca l'últim pont econòmic amb el Marroc i "enterra", de fet, eld'una major relació integral entre els països del Magrib. També relativitza la crisi energètica que pot patir el Marroc, que perdrà de moment els 200 milions de dòlars que ingressava pel dret de pas. "Es quedarà sense els milions de metres cúbics de gas que fins ara rebia d'Algèria, i amb els quals produïa el 10% de la seva electricitat. Però a mig i llarg termini", indica.Per a Mañé, part del gas que ara subministrava Algèria s'haurà de traslladar ara, que és més costós i és un sector en el qual hi ha altres competidors. A més,. Per Espanya, la crisi implicarà pagar més car el gas, però pronostica que no serà un problema molt greu. "A més, sempre pot recórrer a altres venedors", ressalta.fa política amb el gas, és el que ha fet sempre", assegura Marzo. El president de Rússia juga amb la UE a compte delde Gazprom, que té la capacitat de conduirde gas des de l'Àrtic fins a Alemanya travessant Bielorrússia i Polònia. El gasoducte, directe de Rússia a Alemanya a través del Báltic i que evita travessar, país en conflicte amb Moscou, espera entrar en funcionament. De moment, està en suspens administratiu, segons ha determinat el govern germànic. La limitació que suposa en els fluxos de gas incrementa el preu del combustible.La situació és enrevessada. Putin fa valer el gas de Rússia, pretén perjudicar l'economia ucraïnesa i condicionar la UE.. Però Alemanya, que ha hagut d'endurir el seu to envers Moscou després de l'intent d'eliminar l'opositorper enverinament, necessita el gas rus.ha apostat sempre per prioritzar la realpolitik, però ja està de sortida i caldrà veure què farà el nou canceller, un socialdemòcrata al capdavant d'un govern amb ecologistes i liberals. De moment, Berlín no dona la llicència definitiva al projecte, que ha costat més de 9.000 milions d'euros.Per Marzo, si Merkel continués, "segur" que el Nord Stream 2 entraria en funcionament. "El que està passant amb les relacions amb Putin és un exemple de la política errònia de la UE en aquest tema.", assegura el catedràtic.El presidentha anunciat queinvertirà en més reactors nuclears. El 70% de l'electricitat que consumeix el país provés d'aquesta via, a través dels seus. La decisió ha sorprès en la comunitat internacional. L'Elisi, que afronta unes complicades eleccions presidencials a la primavera, amb una extrema dreta que pot passar a la segona volta, vol mostrar múscul energètic.Macron ha vinculat la recuperació de l'aposta nuclear amb la lluita pel clima. Però Aurèlia Mañé qüestiona la suposada netedat de l'opció nuclear: "La contaminació es mesura tan sols peri és cert que en el moment de generar electricitat, les centrals nuclears no n'emeten. Però tota la cadena nuclear és el menys sostenible que hi ha al planeta". Mañé explica que l', el combustible emprat a les centrals, és tan exhaurible com els fòssils, requereix unes quantitats enormes d', i planteja el tema dels, que són potencialment contaminants. "Això sense oblidar el risc d'accidents. Pensem en el que han suposat catàstrofes com", adverteix.Per a Marzo, larequereix una visió global de la sostenibilitat. La política energètica es basa en l'equilibri entre tres elements: l'economia i els preus, el factor ambiental i la seguretat: "Es redueix la sostenibilitat a l'aspecte ambiental, però cal també que, a més de neta, l'energia es pugui pagar i que pugui arribar. És el trilema energètic de les tres E: economy, energy i environment. Caldria que hi fossin les tres i que no hi fos una quarta E:".Mañé qüestiona el mateix concepte de sobirania energètica: "A què ens referim exactament quan en parlem? S'entén que volem dir que es té un control sobre els recursos, però quin control té un estat si depèn de les? O quina sobirania pot tenir Algèria si es troba a mercè de les circumstàncies del?", es pregunta.La professora defensa el, que amb tot és el més sobirà energèticament. El procés de transició energètica del país, l'anomenat: "Crec que és més sobirà que el model francès, perquè l'urani està, al capdavall, en mans d'unes poques mans, com General Electric i Areva. L'Energiewende es va implementar fa una vintena d'anys i ha fet el contrari del que ara vol fer França, enterrant la nuclear i amb l'objectiu d'arribar al 2050 amb més d'". També és cert que des d'alguns sectors s'ha criticat l'enorme cost de l'aposta alemanya, que pot tenir també un cost social en moments de crisi energètica."La transició energètica és imprescindible. Però cal gestionar aquesta transició amb realisme i evitant la demagògia de tot signe", adverteix Marzo. Sense tenir en compte els factors geopolítics, el debat no és complet.

