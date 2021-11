Borràs lamenta davant del president del Senat que no hagi exercit les seves funcions territorials

La presidenta del, ha lamentat davant del president del, que la cambra alta "no ha sabut o no ha pogut" desenvolupar la funció de cambra de representació. "De vegades ha quedat reduïda només a una cambra de control al Congrés", ha afegit. Borràs també ha denunciat "l'alt grau d'ingerència judicial" que "amenaça" la independència de les institucions parlamentàries. Per la seva banda, Gil ha manifestat que vol promoure un acord peral Senat. I ha acabat el seu discurs amb unes paraules en català en favor de la cooperació i del diàleg entre territoris i institucions.Segons Borràs, l'activitat del Parlament està supervisadades de les instàncies "que haurien d'actuar com a garants". I ha afegit que es tracta d'una "actuació preventiva" que s'ha instal·lat en els últims temps i que no es pot acceptar. "La democràcia sòlida s'ha de basar en la inviolabilitat de les cambres,. La democràcia no pot ser gradual, per definició ha de ser plena", ha insistit.La presidenta del Parlament també ha fet referència a l'aplicació dell'any 2017 tot retraient l'anul·lació de l'autogovern que va suposar. Segons ha explicat, el president del Senat li ha respost que ara hi ha un altre moment basat en elPer la seva banda, Gil ha explicat que la visita al Parlament s'emmarca en una ronda de visites per les comunitats autònomes.és la segona després d'. I, segons el president del Senat, s'està seguint un estricte ordre segons l'aprovació dels estatuts d'autonomia. L'objectiu, ha explicat, és "promoure el diàleg interterritorial" i ha afegit que han de ser institucions "útils" que dialoguin entre elles.En aquest context, Gil ha afirmat que hi ha coses que es poden desenvolupar i ha citat, com a exemple, unaa la cambra alta. Un aspecte que, segons ha dit, vol "reforçar i protegir". Gil ha assegurat que després de la visita al Parlament té previst reunir-se amb una institució de la llengua catalana amb l'objectiu de "promoure" un acord per reforçar l'ús del català al Senat.El president del Senat ha estat rebut amb tots els honors per la presidenta Borràs, que ha baixat fins a la porta principal del Parlament a rebre'l. Gil ha escrit un text en el llibre d'honor del Parlament i s'han intercanviat regals. Borràs li ha fet entrega d'una senyera i d'un disc de música amb l'himne d'Els Segadors i el president del Senat li ha regalat una capseta de maquillatge que amaga un. En acabar els dos presidents s'han dirigit a l'hemicicle.La vicepresidenta segona,; el secretari primer,; i la secretària segona,, han acompanyat Borràs durant la visita del president del Senat. En canvi, no hi ha participat ni els membres d'ERC ni de la CUP que formen part de la mesa del Parlament.

