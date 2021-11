La Intersindical convoca una vaga el 30 de novembre per denunciar la «precarietat» dins el sector públic

La Intersindical ha convocat unapel pròximalper denunciar la "" delsde les diferents administracions en la contractació.Segons el sindicat, a Catalunya hi ha voraper la inestabilitat del seu contracte laboral, un fet que afecta "a la seva seguretat i a la qualitat del servei". "Si no s'estabilitza aquest contingent, estaríem parlant l" , ha assenyalat el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló. En aquest sentit, el sindicat ha anunciat que organitzaràdavant centres de treball i organitzaràa tot el país.En una roda de premsa telemàtica, els representants de l'associació han assenyalat que laque pretén regular la situació dels interins és "" i genera "massa" entre els treballadors. "És cert que s'han habilitat instruments com el concurs de mèrits per estabilitzar plantilles, però alhora s'han posat condicionants molt restrictius i falta veure'n la lletra petita", apunten.Per altra banda, la Intersindical recorda que el Congrés dels Diputats ha d'aprovar la nova llei entre els dies, un fet que fa més important la mobilització. "Serà clau per aconseguir que el text final pugui encaminar-se cap a l'de personal públic", subratlla.De fet, el sindicat opina que l'actual projecte de llei genera "importants greuges", i lamenta la "" de laper "poder establir els mecanismes necessaris per a l'estabilització".

