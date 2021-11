Hayet Abidal demana el divorci després que l'exjugador confessi la infidelitat amb Hamraoui

Nou episodi en el cas Hamraoui. Hayet Abidal, dona de l'exjugador del Barça, ha sol·licitat el divorci, tal com ha anunciat la seva advocada, Jennifer Losada. En un comunicat, manifesta que "Abidal li va confessar que mantenia una".El cas va esclatar arran de la pallissa d'uns encaputxats a la futbolista del PSG -abans, jugadora del Barça-. Els assaltants van obrir el cotxe on es trobava amb, companya al PSG que va ser detinguda i posteriorment deixada en llibertat-, les van treure del vehicle i en aquell moment Hamraoui va relliscar. Va ser llavors quan un dels agressors va aprofitar per colpejar-la en diverses ocasions amb una barra de ferro,segons explica l'exblaugrana. L'únic que recorda haver sentit Hamraoui dels encaputxats és "home casat". Unes paraules que coincideixen amb la declaració de Diallo.Segons les últimes investigacions,estaria involucrat en el cas, ja que hauria mantingut una relació amb Hamraoui. El rotatiu francès Le Monde assenyalava que els investigadors havien trobat alde la migcampista el nom d'Abidal i la justícia francesa li prendrà declaració quan s'obri el judici.​​​

