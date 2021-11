La pandèmia redueix un 22% els nous diagnòstics de càncer a Barcelona durant el 2020

260 casos d'agressions sexuals

Lavauna Barcelona durant el 2020 en comparació amb el 2019. El mateix va passar amb les, on lasegons consta a l'informe "La Salut a Barcelona 2020" de l'Agència de Salut Pública de la ciutat.El 2020 es van diagnosticar2.203 menys que un any abans. Entre les malalties cròniques, els diagnòstics que més van baixar van ser els d'(-34,1%),(-33,8%) iisquèmiques (-29,3%). D'altra banda, l'informe revela que laha passat d'una prevalença del 16,5% en homes el 2016 al 23,3% el 2021. Entre les dones ha pujat del 19,9% al 35,8% en el mateix període.Segons dades del Sistema d'Informació dels Serveis d'Atenció Primària (SISAP), ladels diagnòstics de malalties cròniques es va registrar en el grup de, on la reducció arriba al voltant del 39%.Els registres del SISAP revelen que elsvan disminuir un 4,9% en homes i un 7,9% en dones respecte al 2019. Tot i això, la regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa, ha apuntat que la realitat és que hi ha hagut undels barcelonins, tot i que aquesta no es reflecteixi en més diagnòstics.Per donar una visió més completa, l'informe recull els primers resultats de l'Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) i de l'Enquesta Factors de risc a l'Escola Secundària (FRESC). Aquests conclouen que s'ha produït aquest empitjorament de la salut mental entot i que el major increment es concentra. La pujada en aquest col·lectiu és especialment destacada en dones, on passa del 17,6% el 2016 al 41,4% el 2021.D'altra banda, aquests primers resultats mostren com en les dones es doblen les prevalences en tots els nivells, mentre que entre elselses concentren en lesPel que fa a l'enquesta a secundària, els resultats mostren que un 11,2% de nois està en risc de patir un problema de salut mental, quan el 2016 eren el 7,9%. En les noies el percentatge s'eleva al 19,9% (10,4% el 2016). Un cop més, l'afectació és major en barris desfavorits i especialment entre les noies, amb diferències de fins a 13 punts respecte als nois. Pel que fa als suïcidis, fins al setembre del 2021 s'havien produït 78 a Barcelona, mentre que durant el mateix període del 2020 van ser 100.L'informe detalla també que l'Hospital Clínic, centre de referència en l'atenció de violència sexual a la ciutat, va atendrea urgències de gener a octubre del 2020, 234 de les quals en dones. Això suposa un 34% menys que el 2019, per. Tot i això, en els dos primers mesos del 2020, abans de l'esclat de la Covid, s'observaven xifres superiors a les del 2019. Amb el desconfinament, es detecta un nou increment, tot i que per sota dels casos registrats durant el mateix període un any abans.Durant l'estat d'alarma, el 62% de les agressions les van cometre homes coneguts de les víctimes i les comeses per la parella, exparella o marit van créixer fins al 18%, mentre la mitjana de tot l'any va ser de l'11%. En el 66% de les agressions sexuals hi va haver violació.​​

