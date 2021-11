El canal digital de continguts en català Bon Dia TV es renova i incorpora À Punt

Cada dia, una temàtica

, el canal digital de continguts audiovisuals dels territoris de parla catalana, es, des del 19 de novembre. S'hi incorpora di nous programes de producció pròpia de les corporacions audiovisuals catalana, balear i valenciana, amb una nova imatge totalment transformada.El 2018, la(CCMA) i l'(EPRTVIB) van posar en marxa la plataforma que pretenia establir sinergies amb les televisions dels territoris més pròxims que comparteixen història, llengua i cultura per facilitar la producció i circulació de productes audiovisuals.Cada dia, de dilluns a diumenge, Tomeu Caldentey, Marc Ribas, Tana Collados, Ricard Camarena, Ada Perellada, Miquel Calent, Marta Simonet o Santi Taura ens apropen elsde la mar i muntanya, dels embotits, del salaó, dels pastissos, l’agredolç, els llegums, de la picada i el sofregit amb programes com Fusions, Fred i calent o La cuina de Santi Taura, d’IB3; Cuineres i cuiners, Gastroneta, Gormandia, d’À Punt, o Cuines i Gent de mercats, de TV3.També recorren tot el territori per, de cada indret, sense deixar-se ni un sol racó per explorar i ensenyant la forma específica dels parlars de cadascú amb Manolo Barahoma i Pedro Carbonell (Gent de la mar), Rodó Gener, (Rodolant), Toni Ballador (Uep! Com anam?), d’IB3; Quim Masferrer (El foraster), Marc de las Heras (GR Pirineus, Terres del sud, Barcelona), Marta Gibert (Salpem!), de TV3 o Andreu Valor (GR7), Pep Gimeno "Botifarra" i Miquel Gil (Bambant per casa), d’À Punt. Tampoc faltaran a la graella del Bon dia TV programes divulgatius com Bèsties, Natura sàvia (TV3), Samaruc digital (À Punt) o Balears salvatge (IB3).Una de les novetats també és. Així, elsserà la, elsla, elsprendrà importància lai la, elses parlarà delsi elss'aposta per laseran els protagonistes delsi, finalment, elses tractarà

