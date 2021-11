Elena remarca la necessitat de garantir l'equilibri en la confiança mútua entre ciutadania i cossos de seguretat

El conseller d'Interior,, assegura queper garantir l'equilibri deentre lasobretot després dels incidents que s'han registrat en els darrers mesos.Elena ho ha dit en l'acte d(ISPC), a Mollet del Vallès, on ha destacat la necessitat de l'existència d'un clima de confiança entre policia i ciutadans per garantir una. En el seu discurs també ha destacat que cal vetllar persense que aquest sigui només un "privilegi dels homes", i ha reforçat el paper de l'ISPC per esdevenir un centre de referència a nivell europeu.L'acte ha comptat amb el tradicionalals servidors públics que hanen el darrer any, amb una ofrena floral al monument situat al pati de banderes de l'ISPC. El professor de Criminologia de la Universitat de Cambridge Justice Tankebe ha estat l'encarregat d'impartir la conferència inaugural, que sota el títol "Seguretat, ciutadania i confiança", ha establert els paràmetres que han de servir per permetre aquest clima garantista i de respecte entre els ciutadans i els cossos policials.És en aquest marc que Elena s'ha fet seves les reflexions de Tankebe, tot destacant que"És un tema que ens ocupa i preocupa, sobretot després dels incidents viscuts en els darrers mesos", ha assenyalat Elena, apuntant que estan treballant en garantir aquesta relació de confiança mútua "tan bé com es pot".És per aquest motiu que es treballa perquè l'ISPC pugui jugar un paper en la generació de reciprocitats. "Comencem unaamb un ISPC més obert a la societat, amb una sèrie de debats sobre seguretat i emergències i un conjunt de xerrades", ha apuntat Elena.En aquest sentit, el conseller d'Interior ha assegurat que un dels reptes que ha d'afrontar la seguretat pública ésamb un procés on ladelha de jugar un paper important idels servidors públics en l'àmbit de la seguretat, com ara el de la jubilació anticipada. "Tothom té dret de viure en entorns segurs", ha destacat, assegurant que"Ha de ser un dret de tothom, homes i dones, per això serà una prioritat garantir un dret sense el qual no ens podem sentir que som en una societat segura", ha apuntat.L'acte ha servit per donar elen què un total de 1.324 alumnes es formaran a les instal·lacions de l'ISPC. D'aquests, un 53,63% (710) corresponen a aspirants a agents del cos de Mossos d'Esquadra, mentre que un 46,37% (614) estaran destinats a cossos de policies locals i municipals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor