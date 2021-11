El govern espanyol comptabilitzarà els feminicidis fora de la parella com a violència de gènere

El govern espanyol preveu iniciar l'1 de gener de 2022 unapercasos deper homes que no siguin la s. Ho ha anunciat la delegada del govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, mentre presentava la", que ha ideat el Ministeri d'Igualtat per alEl ministeri ultima aquesta "que es va anunciar a finals del 2018 com l'assassinat de Laura Luelmo a Campillo, Huelva. "És un, unque s'arrossega des de fa anys i que portarem a terme a partir del pròxim any", ha assenyalat Rosell.L'objectiu del ministeri és poderque es produeixin amb un mòbil de, encara que l’autor no tingui (o hagi tingut) relació sentimental amb la víctima. Per ara, el Ministeri d'Igualtat comptabilitza els assassinats de dones en mans de les parelles o exparelles, tal com recull la llei de Violència de Gènere de 2004.Tal com ha recordat la delegada, l'estadística actual "és un referent a nivell europeu i internacional" i "es respectarà tal com està", però també s'hi sumarà el nou registre. Les categories que s'inclouran a l'estadística seran:, que ja es registra actualment;, que comptabilitza des del 2013 fills assassinats;que recollirà casos de dones assassinades després de ser agredides sexualment o víctimes de tràfic i explotació sexual;, que agruparà "la resta, però sempre per raons de gènere". Segons ha exemplificat Rosell, serien els casos "d'un company de treball, un ocupador o un veí".

