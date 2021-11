Ferit en estat «extremadament greu» després de ser tirotejat a Sant Adrià de Besòs

. Un home ha resultat ferit després d'un greu incident. Segons explique el Tot Barcelona, la víctima ha estat tirotejada al carrer Tarragona, no gaire lluny de la platja., que segons el digital barceloní, implicaria un succés al voltant d'un bar a prop d'on es va trobar l'home tirotejat. Es troba en estat "extremadament greu" i es tem per la seva vida.Descarten que el tiroteig es produís al, un dels més conflictius de la zona del Barcelonès. Diverses unitats de la policia catalana, la local i el SEM es van desplaçar aquesta passada matinada al lloc dels fets per atendre la víctima.

