Arrenca la tretzena edició del Gran Recapte d'Aliments

Tret de sortida a la tretzena edició del, que enguany també aposta per les. Segons ha explicat Lluís Fatjó-Vilas, director del Banc dels Aliments, l'edició anterior es van recaptar 7,8 milions d'euros, una xifra "esplèndida" que amb la incorporació del format digital de les donacions va suposar un 19% més de recaptació que amb el sistema d'entrega física d'aliments."Per fer front al 35% de demanda que estem suportant estimem que necessitarem uns 10 milions d'euros", ha indicat, cridant a fer front al dèficit alimentari. La principal novetat d'enguany és laa través d'unaque permet registrar una donació a través del dispositiu mòbil del personal de la botiga.El tret de sortida d'aquesta edició s'ha fet des deli ha comptat amb la presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments,; el; la consellera de Drets Socials,; i la regidora de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona,. També hi han estat presents representants del Mercat de Sants i de les entitats socials Canpedró i el Gra de Blat.Mitjançant la tecnologia blockchain, les donacions queden registrades i es vinculen a unaperquè un cop finalitzada la campanya s'adquireixin els productes d'alimentació que més es necessitin amb el saldo disponible en cada establiment. Així, Brutau ha matisat quesinó que va dirigida directament a les entitats del barri i de, que tindran un crèdit obert per l'import de les donacions.El vicepresident, també conseller de Polítiques Digitals, ha assegurat que lade projectes solidaris com el Gran Recapte. En aquest sentit, ha valorat la transformació digital necessària que s'ha accelerat amb la pandèmia i ha desitjat que la iniciativa sigui un èxit.A banda de les donacions en mercats i comerç de proximitat a través d'aquesta app, també es poden ferfins a l'11 de desembre o bé fer-ho via donacions monetàries en caixes de supermercat fins al 27 de novembre. A més, també es pot fer viao enen pàgines web de diferents cadenes de distribució d'aliments.Brutau ha indicat que a Catalunya hi hai ha detallat que han percebut un 35% d'augment de sol·licituds. "No podem tancar els ulls ni fer-nos els sords davant d'aquesta situació d'alarma", ha advertit. Brutau també ha valorat la tasca dels voluntaris i l'aliança amb mercats i botigues.Per la seva banda, Ballarín ha explicat que elss'han sumat de manera molt activa al Gran Recapte i ha destacat la "" als mercats. Segons ha dit, 13 s'han sumat al repartiment a través del recapte digital, 3 dels quals s'hi ha sumat tota l'associació de comerciants: el de Sants, el Ninot i l'Abaceria.

