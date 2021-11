Documenten una cinquantena de nuclis despoblats al Camp de Tarragona

Una imatge de la presentació de la iniciativa al local de Carrutxa. Foto: Cedida

Alhi ha fins a, segons apunta la investigació del. L'objectiu d'aquesta iniciativa, sorgida el 2018, és "observar i analitzar les unitats poblacionals iles característiques i la societat que s'hi ubica". Des de la perspectiva històrica, la voluntat és "presentar propostes de futur que serveixin per" per tal que esdevinguin una "eina de treball" per a administracions i entitats locals.El projecte s'estructura a partir deque s'estenen arreu del territori de parla catalana, seguint el model de les vegueries. L'entitat culturalés la que s'encarrega de les comarques del Baix Camp i del Priorat.Dels 53 nuclis despoblats o de menys de trenta habitants que s'han detectat al Camp de Tarragona, s'ha començat l'anàlisi de 23 d'ells., precisa que "hi ha nuclis despoblats molt coneguts, com la Mussara, però també n'hi ha d'altres més incògnits com Gallicant (Arbolí) o Remullà (Hospitalet de l'Infant)".Amb tot, el projecte pretén sera la demarcació quant a l'anàlisi del patrimoni humà, social i espacial. Les restes de poblament no només parlen de com funcionava un determinat territori en una època concreta, també expliquen quines parts d'aquesta societat no han funcionat, quins elements han fracassat i quines van ser les causes que van portar al despoblament.El passat 1 d'octubre, el projecte va posar en marxar aquesta pàgina web on es poden consultar lesfins al moment. Pobles Abandonats és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Coordinadora de Centres d'Estudis i l'Institut Ramon Muntaner (IRMU).La, destaca el suport institucional de la Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI), Museu de la Vida Rural, IADAPA, i Institut d'Estudis Catalans (IEC). El projecte Pobles Abandonats s'ha presentat aquest passat dijous 18 de novembre al local de Carrutxa, a Reus.

