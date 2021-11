Taula de diàleg, ecologisme i aliança amb Yolanda Díaz: els comuns actualitzen full de ruta

Quatre anys i mig després de l'assemblea fundacional de Catalunya en Comú , el partit pilotat perrevisa posicionaments, amb la intenció d'agafar impuls per al, marcat pels comicis municipals i el final de la legislatura espanyola. Els comuns han abocat esperances en les pròximes cites amb les urnes: persegueixen-encara amb la incògnita no resolta de qui serà la candidata- i s'han implicat en l'espai polític que lideraràa l'Estat, com va quedar palès en l'acte de dissabte passat a València En la ponència política que se sotmetrà a validació a la-programada per aquest cap de setmana a Montjuïc- s'explicita que el creixement del projecte de l'esquerra alternativa catalana passa perDíaz, que serà present diumenge a la cloenda del congrés. La sintonia entre Colau i la líder d'Unides Podem a l'executiu espanyol és absoluta, un relació de proximitat que contrasta amb laque implicava el lideratge de. A Catalunya, els comuns han signat un. Els principals dirigents de la formació morada fa temps que estan integrats a la cúpula de Catalunya en Comú i només resta pendent, que no ha estat possible en els darrers anys.Els comunsen un context diferent de la cita fundacional. Aquell abril del 2017 es vivien els moments àlgids del procés, que desembocarien en el referèndum de l'1-O i la declaració d'independència fallida. En l'escenari d'efervescència sobiranista, el partit va fixar com a full de ruta nacional l'aposta per unsobre el futur de Catalunya amb resposta binària i una. L'ideari que se sotmetrà a votació en l'assemblea que comença aquest dissabte, detallat a continuació, presenta canvis substancials.En la carpeta nacional, el trànsit és significatiu. Sense la pulsió que es detectava la tardor del 2017, Catalunya en Comú fa una aposta per la taula de diàleg amb el govern espanyol quei planteja com a horitzó una. El recorregut possibilista dels comuns presenta matisos rellevants. El focus republicà ja no se situa a Catalunya sinó en el conjunt de l'Estat, i s'hi afegeix el concepte "federal". Per arribar-hi, plantegeni que la. "Reconeixerà, així com el seu dret a decidir, sens perjudici que altres nacions històriques puguin acollir-se també a aquest reconeixement", assegura el document.Per desencallar el plet català, els comuns no defineixen que l'acord hagi de tenir forma d'un nou Estatut -com sí que plantegen veus socialistes- i apunten que el referèndum que reclama l'independentisme no és possible a. Sobre l'assoliment de cotes de sobirania, plantegen un trajecte amb. D'entrada, que es reconeguii que esdel conflicte, continuant la via dels indults. Entre els objectius també hi apareixen l'assoliment de lesen matèria d'habitatge, energia, acollida de persones migrants i en gestió de trens, ports i aeroports; i la definició d'un noubasat en la capacitat de la Generalitat per decidir sobre els seus tributs i el principi d'ordinalitat. Tot aquests avenços haurien de serL'agenda política de Catalunya en Comú fa una aposta per l'ecologisme com a motor d'un "nou model econòmic social" que s'ha de desplegar des de l'àmbit local, on la formació té capacitat de decisió, començant per Barcelona. La ponència política del partit destaca que les"han de servir per ampliar el màxim possible" un ideari en què l'ecologia tingui un pes decisiu, al costat d'altres valors, com ella. El document fa referència a les "polítiques innovadores" en l'àmbit urbà. A la capital catalana, Colau ha desplegat el projecte de, ha aplicatamb la reducció d'espais per al vehicle privat i ha desplegat l'"El municipalisme de Catalunya en Comú té al davant el repte de construir l', de l'habitabilitat sostenible, sobre el fonament de fer compatibles les", sintetitza el full de ruta dels comuns, que a escala europea plantegen(PVE). La formació ja va sol·licitar la primavera passada iniciar el procés de relació i participació amb el seu referent polític continental. En sintonia amb aquests postulats, l'espai ja ha mostrat la sevaa projectes com els delso l', a banda de demostrar rebuig a inversions com la delal Camp de Tarragona.En el moment de construcció del nou partit a escala catalana -per aportar solidesa estructural al triomf de Colau amb Barcelona en Comú-, l'espai polític va fer unasobre quina havia de ser la marca al Parlament. El debat va ser renyit i l'opció de Catalunya en Comú -sigles declinables pensant en les municipals-, la marca utilitzada amb èxit en les eleccions espanyoles. Però, amb el pas del temps, la segona opció va acabar imposant-se, fins al punt que els mateixos comuns ja no utilitzen Catalunya en Comú. I, en el document sotmès aquest cap de setmana, es detalla que el partit es compromet aa les municipals amb el nom d'En Comú Podem.Comuns i Podem també signen queals municipis. Una afirmació que podria semblar una obvietat, però que no ho és si es té en compte l'historial de dificultats per integrar les dues formacions en una de sola. Fins ara, el partit de Colau sempre ha format coalicions electorals amb Podem -sense unir estructures orgàniques-, per bé que ela Catalunya és absolut.Els noms propis que captaran l'atenció de l'assemblea també sintetitzen el trajecte de l'espai polític en els darrers quatre anys. Colau no ha perdut ascendent sobre el partit -compleix un segon mandat a l'alcaldia de Barcelona-, però al seu voltant han canviat els lideratges complementaris.al capdavant de la formació i també va abandonar el Parlament, i, que havia exercit de portaveu, va fer el salt a ERC.va prendre el relleu en temps convulsos. Albiach és ja una figura consolidada -va ser la cap de cartell a les últimes eleccions catalanes- i, amb, tornarà a integrar el trident de direcció del partit.A escala estatal, els comuns han teixit una aliança estratègia amb, que tindrà també quota d'escenari aquest diumenge. Al seu costat, seran a Barcelona, secretària general de Podem i ministra al govern espanyol;, company d'executiu; i, veu principal de Compromís. Els comuns escenificaran acció coordinada amb els seus aliats a València i l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor