Aterratge d'emergència per un avís de bomba en el vol que connecta la Corunya i Bilbao

El #Aeropuerto de #ACoruña ha activado su plan de emergencia por amenaza en el vuelo Bilbao-A Coruña operado por @volotea. El pasaje ha desembarcado y la aeronave se encuentra en un estacionamiento alejado.



➡️ El aeropuerto está operativo. pic.twitter.com/kH6RaNuKDB — Aena (@aena) November 19, 2021

El vol de la companyiaque cobreix la rutaha realitzat un aterratge d'emergència a primera hora del matí, a les 07:25h, a l'aeroport corunyès per una "amenaça de bomba a bord". La companyia ha confirmat que tots els passatgers i la tripulació de l'aeronau van ser desembarcats sans i estalvis, i no es va produir cap incident destacable.L'aeroport d'Alvedro hdisponible per a amenaces d'aquest calibre. Des d'Aena, i així ho recull també a les xarxes socials, s'ha confirmat l'activació del pla "per amenaça". Han volgut destacar que l'aeroport segueix operatiu aquest matí de divendres. L'alerta s'ha traslladat al 112 de Bilbao i també es va comunicar al canal intern que connecta els dos aeroports, han precisat des d'Aena.El vol ha aterrat a l'aeroport corunyès, procedent de Bilbao, poc abans de les 07.30 hores i els passatgers van ser desembarcats i traslladats a una sala de l'aeròdrom.després de posar-se en marxa un ampli desplegament policial. Al lloc també es van traslladar altres efectius dels Bombers i la policia espanyola.Agents de la Guàrdia Civil van revisar la cabina, el passatge i el celler. En concret, han indicat que s'ha aïllat l'avió, i traslladat als passatgers i la tripulació a una sala apartada sense el seu equipatge de cabina per controlar-los. La inspecció duta a terme a primera hora del matí d'avui ha resultat negativa en la detecció de cap explosiu. Per la seva banda, Volotea ha informat que en el vol V7 3538, d'acord amb les dades disponibles,

