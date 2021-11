C. Tangana i el català Alizz guanyen tres premis Grammy

L'hotel casino MGM de Las Vegas, als Estats Units, ha estat l'escenari de la XXII entrega dels, que s'ha saldat ambper a l'espanyol, ha confirmat a Camilo com un dels artistes del moment i a Yotuel com l'autor de la melodia de l'any.Així, l'espanyol ha rebut el premi aper "" i el deper "" -temes en col·laboració amb Jorge Drexler i Andrés Calamaro, respectivament-; a més, els'ha fet amb el guardó a lapelPer la seva banda, el colombiàha pujat a l'escenari enocasions per rebre les estatuetes pel, per Mis Manos;, pel remix de "" amb Rauw Alejandro; per la, que ha estat para"; i per la, amb "".D'igual manera,ha rebut el guardó a laper "" -en col·laboració amb Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky-, i que també li ha servit al cantant cubà per recollir l'estatueta aLa gala ha comptat amb l'actuació de, que ha pujat al mateix escenari que Gloria Estefan, Ozuna, Rubén Blades, Christina Aguilera o Bad Bunny, encarregat de tancar aquesta edició.Un altre dels grans noms de la nit ha estat el cantautor panameny, a qui l'Acadèmia Llatina d'Arts i Ciències de l'Enregistrament ha reconegut com la. A més, s'ha fet amb el guardó a l'per, una combinació de salsa i jazz en col·laboració amb l'orquestra de Roberto Delgado, els qui també han treballat amb Blades en, que ha aconseguit el premi a

