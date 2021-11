Que lesacostumen a mostrar una imatge distorsionada de la realitat no és cap novetat. De fet, documents interns dereconeixien fa poc queés una xarxa profundament nociva per a ladels seus usuaris, especialment en el cas dels adolescents.Segons revelava el diari estatunidenc The Wall Street Journal, la plataforma propietat deconfessava que produeix "comparació social negativa"i "prop del 32% de les dones que fan servir la xarxa social se senten".Per això és important recordar la falsedat de molts dels continguts que es comparteixen a les plataformes, com ha fet. La jove ha volgut mostrar la realitat que s’amaga darrere d’algunes sessions de fotos per promocionar. I és que el cos de la persona que apareix a la campanya no només es retoca amb programes d’edició, sinó també abans. Tal com es pot veure en el vídeo, col·loquen a la model unesperquè així sembli que els té més definits i ferms.“Això és el que passa darrere de moltes sessions de fotos. Sé que afeien servir trucs similars a aquest. Després les persones veuen el resultat final d’aquestes imatges, se senteni acaben sotmetent-se a”, ha explicat Jess Quinn.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor