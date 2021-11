Loreto Arenillas muestra la foto no deseada de un pene en el Pleno: "¿Saben lo violento que es recibir una foto de estas características? A este hombre a los diez minutos se le va a haber olvidado, pero nos genera una violencia inexplicable. Como un peaje por ser mujeres". pic.twitter.com/WiHTPQkSaH — El HuffPost (@ElHuffPost) November 18, 2021

Valenta i molt aplaudida la forma en la qual una diputada deha denunciat l'que pateixen les dones a través de les xarxes socials.ha mostrat la imatge d'un penis que li ha enviat una persona anònima per posar en evidència la "" que ella mateixa ha hagut d'experimentar."Saben com és derebre una foto d'aquestes característiques? A aquest home se li oblidarà en 10 minuts, però a nosaltres ens genera uni unainexplicables", ha explicat la diputada, a la vegada que ha emplaçat a les dones a "" davant la violència digital com si es tractés d'un "peatge que cal pagar".​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor