39 passatgers d'un vol amb escala a Barcelona es queden a l'aeroport per demanar asil

de nacionalitat libanesa que dilluns volaven del) cap a) en un vol xàrter van aprofitar una escala del viatge a Barcelona per demanara l'Estat espanyol. Tots ells es troben a hores d'ara a l', a l'espera que es resolgui la seva petició.Fonts de la Delegació dela Barcelona han explicat a l'ACN que no hi ha un termini fixat per resoldre-les, per la qual cosa, a hores d'ara és una incògnita quant de temps passaran a l'aeroport. Les mateixes fonts han explicat que se'ls ha allotjat en unes dependències habilitades amb tots els serveis que necessiten, però afegeixen queatès que no tenen la documentació pertinent.Des de la mateixa Delegació també es puntualitza que els 39 individus, sinó que hi són per voluntat pròpia, atès que si volguessin podrien retornar al seu país d'origen o continuar el vol fins a la destinació. El dilluns, després que l'avió fesi que tot el passatge en baixés, els 39 libanesos van optar per fer la petició d'asil i no tornar a pujar a l'aparell per continuar el viatge.El cas té lloc dies després del que es va viure a l'aeroport de, a), quan un avió que feia el trajecteva aterrar d'emergència per atendre un passatger i una vintena de persones d'origen marroquí van aprofitar l'aturada per fugir-ne. Setze de les persones van ser detingudes i la jutgessa les va enviar a presó preventiva. A nou més encara els busquen.

