investiga un brot deamb casos detectats entre aquest dilluns i el dijous al Vallès Oriental. De moment, ja s'ha detectat en 26 persones de Montmeló i Montornès del Vallès. No es descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies, ja que el període d'incubació de la malaltia pot ser fins a catorze dies.De tots els casos,; dos d'ells ja són fora mentre 14 es mantenen sota vigilància mèdica. Els altres 10 no han hagut de ser hospitalitzats. Els afectats són 19 homes i 7 dones d'entre 37 i 92 anys.La investigació epidemiològica i l'ambiental sobre la font d'infecció del brot s'han iniciat al mateix dia que s'ha declarat el brot i s'haTambé s'han inspeccionat les instal·lacions de risc dels dos municipis, com ara industrials de torres de refrigeració d'aigua, i s'hi han recollit mostres d'aigua per analitzar-les.Com a mesura cautelar, s'ha ordenat laimplicats en la investigació des del moment que s'ha començat a inspecció. També s'han reforçat les activitats de vigilància epidemiològica i d'investigació ambiental i s'ha informat tots els centres hospitalaris de la zona així com els centres d'atenció primària (CAP).La legionel·losi és una malaltia contagia peri les persones amb més risc són les fumadores, les que pateixen malalties cròniques que afecten el sistema immunitari i les d'edat avançada. El causant és un bacteri anomenat Legionel·la. Té dues possibles manifestacions: la febre de Pontiac, lleu, i la infecció pulmonar o malaltia del legionari, potencialment mortal.Salut informa que es pot beure sense perill l'aigua d'abastament públic, tant de casa com de les fonts públiques. També es pot fer servir l'aigua de l'aixeta per a la higiene personal i per cuinar.

