Tornen les lletres de les cançons a Spotify: així les pots trobar

La plataforma de músicaha anunciat el retorn d'una de les funcionalitats més demandades pels usuaris: les. La funció va desaparèixer l'any 2016, però cinc anys després ha tornat arran d'un acord amb, qui proporcionarà aquestes lletres. El canvi serà per usuaris de tot el món, tant si utilitzen la versiócom laCom trobar-les és ben senzill. En el cas de, pot haver-hi petites modificacions segons el dispositiu, però en general el que cal fer és posar la cançó en qüestió en la vista completa. Això es pot aconseguir fent clic quan apareix la cançó en un rectangle petit a la part inferior de la pantalla. Un cop estigui la cançó en pla complet, només baixant amb el dit ja es podrà veure la lletra a la part inferior de la pantalla.En el cas de, des de la barra de "" es pot fer clic a una petita icona del micròfon. Així, apareixeran les lletres, que fins i tot es mouran en temps real mentre avança la cançó. Per últim, a l'aplicaciócaldrà obrir la "Vista en reproducció" d'una cançó, i a la cantonada dreta es podrà llegir un "" que caldrà activar per poder veure la lletra d'una cançó mentre es reprodueix.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor