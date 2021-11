Denuncien la desaparició d'una tenista xinesa exnúmero 1 del món

Crit d'alarma per la desaparició de la tenista xinesa, que havia estat número 1 del món del rànquing femení (WTA) en la categoria de. Sota l'etiqueta "" -"On és Peng Shuai" en català-, milers d'usuaris de les xarxes socials exigeixen saber la situació en la qual es troba la tenista.Tot plegat sorgeix quan el 2 de novembre, en una publicació al lloc web xinès Weibo, Peng Shuai va acusar l'exviceprimer ministre xinèsd'obligar-la a mantenir. Gaoli va ser viceprimer ministre del país entre 2013 i 2018, i és considerat com un dels aliats del president actual,El debat sobre aquestes acusacions de la tenista xinesa van ser ràpidament censurades a les xarxes socials xineses i la publicació original -que deia ""-- ja no està visible online. A més, des de llavors no s'han tornat a tenir notícies públiques de Peng.Fins aquest dimecres, quan s'ha fet públic un suposatque hauria arribat a les autoritats del món del tenis, en què diu que les denúncies d'agressió sexual "no són certes" i que "". "No estic desapareguda ni en perill. Només he estat descansant a casa i tot va bé. Gràcies novament per preocupar-vos per mi", assegura la suposada missiva.Ara bé, la, a través del seu director, ja ha comunicat que no es creu aquest correu. "S'ha de permetre que la tenista parli lliurement sense coacció o intimidació. La seva denúncia d'abusos sexuals ha de ser, investigada amb total transparència i sense censura. Les veus de les dones han de ser escoltades i respectades", ha assenyalat.Al seu torn, l'ONGha demanat aquest dijous a les autoritats xineses que demostrin la "seguretat" i el "parador" de la tenista. La investigadora de l'ONG sobre la Xina,, ha assenyalat que el"ha silenciat sistemàticament el moviment". Segons Lau, el cas de Peng "posa de manifest el tracte a les dones que sobreviuen a l'abús sexual a la Xina", de les quals ha dit que les seves denúncies són "sistemàticament ignorades i que sovint són atacades per alçar la veu".​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor