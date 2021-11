La tercera dosi s'haurà d'administrar «tard o d'hora» a la majoria de la població, segons l'EMA

creu que la tercera dosi "tard o d'hora s'haurà d'administrar a la majoria de la població". Això és el que ha assegurat el cap en l'àmbit de les vacunes de l'EMA,en una roda de premsa en què ha apuntat que la dosi de reforç té l'objectiu de "restaurar la protecció inicial" perquè disminueix amb el temps."La protecció, que inicialment és bastant alta, amb el temps tendeix a decréixer", ha dit Cavaleri, que ha remarcat que la protecció no cau directament a zero., la protecció que més cau és la relacionada amb la infecció i la malaltia lleu, mentre que la que protegeix contra la malaltia greu es manté més en el temps.A més, avui ha transcendint un nou informe que determinaria que certes vacunes provoquen falsos positius. En concret, els vaccins deAixò pot suposar un daltabaix en la recopilació de les dades diàries sobre els contagis reals i la incidència de la Covid-19 en les últimes setmanes.Segons la investigació, aquestes dues vacunes són les que tenen com a diana la proteïna, i, en ambdues, es detecta un increment d'anticossos capaços de reconèixer un fragment d'una altra proteïna viral (la proteïna N), que provoca una mala interpretació en la detecció de si una persona està contagiada o no.