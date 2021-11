Abertis impulsa les zones de baixes emissions

(AMS) ha signat un acord de col·laboració amb, una empresa de, per a oferir a les ciutats i agències de transport públic de l'Estat solucions end to end per implementar(ZBE). La companyia compta amb una àmplia experiència en control i gestió del trànsit urbà i en l'ús de la tecnologia més innovadora. Per a la implantació d'una, la tecnologia és el requisit mínim imprescindible. Aquesta col·laboració, s'ha presentat en el marc de l', celebrat a la Fira de Barcelona.En els pròxims anys, el número d'aquestes zones a l'estat espanyol, com en altres països d'Europa,. La futura llei de canvi climàtic suposarà la implantació de ZBE en almenys 150 localitats amb més de 24 milions d'habitants en conjunt, el que suposa elde l'Estat.AMS aporta a l'acord, segons expliquen en un comunicat, un ampli coneixement sobre la gestió d'aquestes zones, una gran trajectòria i experiència demostrada, així com serveis de valor afegit destinats a millorar l'experiència del client i el compliment de la normativa. Són experts en solucions i operacions que regulen l'ús de les infraestructures, amb presència en 10 països on també aporten experiència en múltiples marcs reguladors i solucions., per la seva banda, aporta a l'aliança el sistema tecnològic format per hardware, software i components de servei, amb experiència en el mercat de la tecnologia de gairebé 100 anys. El sistema de control ZEB provat, innovador i modular, serveix tant per a l'equip de carretera com per al sistema central de programari d'IT. Com a part del servei de zona de baixes emissions, ofereix dades predictives per al trànsit i per a la contaminació, ajudant als que han de prendre decisions a implementar l'estratègia de qualitat de l'aire adequada.

