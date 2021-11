Mor assassinat a trets el raper estatunidenc Young Dolph

Young Dolph has been shot and killed in Memphis pic.twitter.com/UJWPqNDm8M — ❤️Ciara❤️ (@CeCeMonroeBadd) November 17, 2021

El raper estatunidencva serdimecres al matí mentre sortia d'una botiga de galetes de la ciutat de. Segons han explicat els testimonis dels fets, el músic, de 36 anys, va rebre les bales des de les finestres d'un cotxe que es va aturar just davant de l'establiment.Com es pot veure en un vídeo difós a través de les xarxes socials, el seu vehicle va quedar estacionat prop del lloc dels fets i la policia va acordonar la zona. Les autoritats de la ciutat de l'estat de Tennessee encara no han confirmat si hi havia algun ocupant més dins el cotxe de Dolph, com sí que ho asseguren alguns dels testimonis.L'any 2017, el raper ja va ser víctima d'un altre atac amb arma que el va deixar amb ferides lleus. Llavors, el músic i pare de dos fills va atribuir l'assalt a la "" que el seu èxit despertava dins la indústria musical. El primer disc de Dolph va ser publicat l'any 2016 sota el nom de "" i des de llavors va sumar sis produccions més, totes elles amb gran èxit dins del món del rap. Una de les seves cançons més reconegudes ha estat "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor